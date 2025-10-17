Agrisolutions climat prolongé jusqu'en 2028 - Des pratiques agricoles innovantes qui portent fruit partout au Québec

SAINTE-MARTINE, QC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Bonne nouvelle pour les productrices et producteurs agricoles du Québec : le projet Agrisolutions climat est prolongé jusqu'en 2028! Cette annonce, faite lors d'une conférence de presse tenue à la ferme Jean-François Riendeau et Sylvie Thériault située en Montérégie, marque le succès de ce projet majeur, lancée par l'Union des producteurs agricoles (UPA) et coordonnée par le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec (CDAQ).

Mis sur pied en 2022, le projet entre dans une nouvelle phase grâce à un financement de 38 M$ accordé par Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le cadre du programme Solutions agricoles pour le climat - Fonds d'action à la ferme pour le climat. En adoptant des pratiques de gestion bénéfiques et en posant des gestes concrets qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la santé des sols, les entreprises agricoles peuvent bénéficier d'un soutien financier pouvant atteindre 100 000 $ pour la période 2022-2028.

« En première ligne face aux changements climatiques, les productrices et producteurs agricoles en ressentent les impacts au quotidien. Mais plutôt que de subir, ils choisissent d'agir, déterminés à être au cœur des solutions. Leur résilience et leur engagement trouvent un appui précieux grâce au soutien financier renouvelé du gouvernement fédéral et à la collaboration de nombreux partenaires. Le projet Agrisolutions climat déploie ainsi des solutions concrètes et innovantes pour bâtir un avenir agricole durable », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

« Le prolongement du financement dans le cadre du Fonds d'action à la ferme pour le climat jusqu'en 2028 témoigne de notre volonté d'appuyer les productrices et producteurs agricoles dans leur transition vers des pratiques plus durables. En investissant dans des solutions concrètes, nous renforçons la résilience et la compétitivité du secteur agricole tout en contribuant activement à la lutte contre les changements climatiques. Ce partenariat avec l'UPA est un exemple inspirant de collaboration pour bâtir un avenir plus vert et plus prospère pour l'agriculture canadienne », a mentionné Sophie Chatel, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« Nous sommes très heureux que le CDAQ ait été mandaté pour gérer le projet Agrisolutions climat pour l'UPA. Ce projet s'inscrit dans la mission de notre organisation et dans la continuité de nos initiatives comme Agriclimat visant à enrichir les connaissances et à développer des outils concrets pour soutenir les producteurs agricoles dans la lutte contre les changements climatiques. Le projet Agrisolutions climat offre un appui financier unique et nécessaire pour favoriser le changement, ce qui renforce notre engagement envers une agriculture plus résiliente », a commenté Sarah Delisle, directrice générale du CDAQ.

Parmi les pratiques appuyées figurent la réduction des doses d'engrais azotés, l'utilisation d'urée enrobée de polymère, l'introduction de nouvelles cultures, la réalisation d'essais Sentinelle+ pour optimiser l'azote ainsi que l'implantation de cultures de couverture, avec ou sans légumineuses. Grâce à Agrisolutions climat, les producteurs bénéficient d'un accompagnement agronomique pour intégrer ces pratiques dans leurs activités, en plus d'un soutien financier pour en faciliter la mise en œuvre.

Des retombées concrètes sur le terrain

Depuis son lancement en 2022, Agrisolutions climat a permis à :

plus de 400 entreprises agricoles d'implanter des parcelles Sentinelle pour optimiser la fertilisation azotée;

plus de 2 400 entreprises agricoles d'implanter des cultures de couverture sur une superficie totale de près de 156 500 hectares;

150 entreprises agricoles de réaliser leur Plan climat à la ferme;

2 480 producteurs et conseillers agricoles d'être mieux informés sur les pratiques de gestion bénéfique et sur les changements climatiques par des webinaires, les Caravanes des changements climatiques et des activités de démonstration à la ferme.

La prolongation du projet jusqu'en 2028 permettra de poursuivre et de favoriser l'adoption de pratiques agricoles durables, en misant sur la mobilisation des producteurs et l'expertise des conseillers.

Les effets des pratiques de gestion bénéfiques

Les pratiques mises en œuvre dans le cadre d'Agrisolutions climat ont des retombées concrètes à la fois pour l'environnement et la productivité agricole. Les cultures de couverture protègent les sols, enrichissent leur fertilité et favorisent la biodiversité. Quant à la gestion optimisée de l'azote, elle permet d'ajuster les apports fertilisants aux besoins des cultures, ce qui améliore le rendement tout en réduisant les pertes dans l'environnement. Ensemble, ces pratiques renforcent la durabilité, la performance et la résilience des entreprises agricoles faisant face aux changements climatiques.

Comment participer?

Pour connaître les conditions de participation en vigueur et les modalités d'inscription, les productrices et producteurs agricoles sont invités à consulter la page Web du projet au https://www.upa.qc.ca/agrisolutions-climat.

SOURCE Union des producteurs agricoles

Renseignements : Katy Pronovost, Chargée des relations de presse et des réseaux sociaux, [email protected]| 579 859-0755