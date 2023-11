Agriculture durable - Le plan d'action régional de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec récolte ses premiers fruits

QUÉBEC, le 6 nov. 2023 /CNW/ - La Direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) est fière de présenter les premières retombées de son plan d'action régional 2022-2025 en matière d'agroenvironnement. Celui-ci est l'outil régional privilégié pour mettre en œuvre le Plan d'agriculture durable 2020-2030 (PAD) du MAPAQ, qui vise à accélérer l'adoption de pratiques agroenvironnementales par les entreprises agricoles de la région.

Le plan d'action régional permet de mettre en œuvre des initiatives adaptées aux particularités du secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Son succès repose d'abord et avant tout sur la mobilisation des producteurs agricoles, qui sont au cœur du développement d'une agriculture régionale prospère et durable.

Depuis 2022, la direction régionale et ses partenaires ont amorcé le déploiement de projets qui contribuent à atteindre les ambitieuses cibles du PAD et à réaliser les actions ciblées du plan régional, à savoir :

Favoriser l'utilisation raisonnée des pesticides;

Amener les entreprises à mieux reconnaître les insectes ravageurs des cultures pour adapter leurs interventions en conséquence;

Améliorer la santé des sols et encourager les stratégies de conservation des sols;

Favoriser une meilleure gestion de l'application des matières fertilisantes;

Sensibiliser les entreprises et les encourager à préserver les bandes riveraines et les boisés agricoles pour maintenir la biodiversité dans les zones agricoles et en périphérie.

Ces projets, pour la plupart, prennent la forme de cohortes régionales axées sur le réseautage et le codéveloppement. Elles ont pour but de mobiliser les producteurs agricoles, autant les leaders en agriculture durable que les débutants en la matière, de même que les experts autour de projets de transfert de connaissances favorisant l'adoption de pratiques agroenvironnementales.

Rénovation et chaulage des prairies

À Dupuy, les agronomes Simon Lafontaine et Frédérique Lavallée, de l'entreprise Écoboeuf, ont mis en place des parcelles de démonstration consacrées à la rénovation et au chaulage des prairies. Grâce à ce projet, des producteurs de la région ont eu la possibilité d'explorer différentes techniques qui présentent des avantages sur les plans économique et agroenvironnemental. Les parcelles permettent de comparer trois techniques de rénovation des prairies : le semis direct, le sursemis à la volée sur sol gelé (vasage) et le semis conventionnel avec plante-abri suivant un labour d'automne. Cet espace de démonstration est un lieu d'apprentissage, d'expérience et d'échange sur les techniques agronomiques liées aux grandes cultures et au fourrage.

Production maraîchère diversifiée

Une cohorte consacrée à la production maraîchère a également vu le jour dans la région. Elle entame maintenant sa deuxième année d'activité et regroupe 15 entreprises agricoles. Les thèmes de l'irrigation, de la biodiversité en milieu agricole, de la santé des sols ainsi que de la gestion des insectes et des mauvaises herbes sont l'objet de formations et d'essais au champ dans les fermes de chaque entreprise participante. L'agronome Vincent Fluet coordonne ce groupe qui favorise le réseautage, l'expérimentation et le partage de connaissances entre les producteurs d'ici.

À ces projets financés par le MAPAQ s'ajoutent d'autres initiatives lancées par les partenaires du milieu sur des sujets aussi diversifiés que la gestion des pâturages, les grandes cultures biologiques et le semis direct sur couverture végétale. D'autres projets verront le jour au cours des prochaines années.

