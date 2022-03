Agriculture durable - Lancement du Plan d'action régional de Montréal-Laval-Lanaudière

QUÉBEC, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) est fière de présenter son Plan d'action régional 2022-2025 en matière d'agriculture durable. Ce plan est l'outil régional privilégié pour mettre en œuvre le Plan d'agriculture durable du MAPAQ et vise à accélérer l'adoption de bonnes pratiques en matière d'agriculture durable dans les entreprises agricoles de la région.

Le plan d'action de Montréal-Laval-Lanaudière a été élaboré à la suite d'une vaste consultation auprès des partenaires du MAPAQ impliqués dans l'occupation dynamique du territoire et le développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement. La mobilisation des acteurs du milieu a permis de cibler les principaux enjeux, d'identifier les actions prioritaires et de proposer des moyens regroupés dans ce plan personnalisé pour Montréal, Laval et Lanaudière.

Sur le territoire de la Direction régionale, les actions prioritaires viseront à :

Favoriser l'adoption de méthodes de rechange à l'utilisation des pesticides et améliorer la gestion intégrée des ennemis des cultures dans les grandes cultures et la production horticole;

Favoriser l'intégration de sols couverts dans les pratiques culturales, notamment pour les grandes cultures, les productions horticoles et la gestion biologique;

Optimiser l'utilisation des grilles de fertilisation et adapter les équipements d'application;

Améliorer la qualité des cours d'eau et des eaux souterraines dans des secteurs ciblés;

Adopter de meilleures pratiques d'irrigation;

Planter des bandes arbustives ou boisées afin d'améliorer la connectivité des milieux naturels.

Le Plan d'action régional permettra d'entreprendre des initiatives adaptées aux particularités du territoire de Montréal-Laval-Lanaudière. Son succès repose d'abord et avant tout sur la mobilisation des producteurs agricoles qui sont au cœur du développement d'une agriculture régionale prospère et durable.

Déjà, la Direction régionale et ses partenaires ont amorcé la mise en œuvre de projets qui contribuent à atteindre les ambitieuses cibles du Plan d'agriculture durable. Les projets prendront la forme d'un accompagnement des entreprises, d'activités collectives de transfert de connaissances et de formations. Citons notamment le projet Sols couverts en « hivert » réalisé par la Fédération de l'UPA de Lanaudière, lequel vise à former des cohortes de producteurs pour implanter des cultures qui protégeront les sols pendant la période hivernale.

À ces projets s'en ajouteront d'autres initiés par les partenaires du milieu. Ceux-ci seront financés par le MAPAQ.

Lien connexe

Vous pouvez consulter en ligne le Plan d'action régional de Montréal-Laval-Lanaudière.

https://www.facebook.com/mapaquebec/

https://twitter.com/mapaquebec

https://www.instagram.com/mapaquebec/

https://www.linkedin.com/company/ministere-d-a-d-p-e-d-l

https://www.youtube.com/user/mapaquebec

Source et information :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation