OTTAWA, ON, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Agrément Canada (AC) est fier d'annoncer que le centre de réadaptation ukrainien Superhumans participe à son programme d'agrément Qmentum GlobalMC d'une durée de trois. Ce partenariat marque une étape importante dans la garantie de normes mondiales en matière de soins dans le cadre des efforts de réhabilitation des personnes touchées par la guerre en Ukraine.

En tant qu'organisme d'agrément mondial, AC œuvre pour la santé et le bien-être de toutes les personnes, en leur donnant les moyens d'améliorer continuellement la qualité des soins.

Un centre de réadaptation moderne pour adultes et enfants en Ukraine qui donne aux personnes touchées la vie de superhéros qu’elles méritent. (Groupe CNW/Agrément Canada)

Situé dans la région de Lviv, le centre Superhumans se spécialise dans la réadaptation, les prothèses, la chirurgie reconstructive et le trouble de stress post-traumatique (TSPT) pour les usagers ayant subi un traumatisme de guerre. Ces services sont fournis aux personnes touchées par la guerre, y compris les enfants.

Depuis sa création en 2023, Superhumans a aidé de nombreux usagers et vise à servir 3 000 personnes par an grâce à une rééducation physique et psychologique complète.

Superhumans possède sa propre usine de production de prothèses et a réalisé avec succès plus de 700 installations prothétiques. Le centre est soutenu par d'éminents ambassadeurs tels que Sting, Bear Grylls, Aimee Mullins et Mick Ebeling, ainsi que par des membres influents du conseil d'administration, dont la première dame d'Ukraine, Mme Olena Zelenska, et le ministre de la santé, M. Victor Lyashko.

Au cours du processus d'agrément rigoureux Qmentum GlobalMC, Superhumans fera l'objet d'une évaluation conformément à 12 normes HSO, englobant toutes les facettes de la sécurité des patients et des usagers afin de minimiser les risques. Ces normes, élaborées conjointement par AC en collaboration avec des professionnels de la santé, des chercheurs et des décideurs politiques, mettent l'accent sur des pratiques basées sur des données probantes et adaptées aux divers besoins organisationnels.

« Nos clients continuent à être une source d'inspiration et nous sommes reconnaissants de la confiance qu'ils nous accordent en tant que partenaire dans leur démarche d'amélioration de la qualité. Ensemble, nous avons un impact positif sur la sécurité des soins et la santé dans le monde, et nous espérons poursuivre cette lancée avec succès », a déclaré Leslee J. Thompson, PDG de l'Organisation de normes en santé (HSO) et d'AC.

« Superhumans et AC sont unis par un objectif commun, qui est la prestation de soins sécuritaires et de qualité aux usagers. Je suis très honorée que le Superhumans Centre nous ait confié le soin de les guider dans cette démarche d'amélioration de la qualité », a affirmé Yuliya Shcherbina, responsable de programme à AC, qui a travaillé en étroite collaboration à l'élaboration du projet.

« Superhumans s'efforce de devenir un centre d'excellence pour le monde entier. C'est pourquoi la coopération avec AC est très importante pour nous. Il s'agira du premier pas pour faire entendre le point de vue de Superhumans dans le monde professionnel. », selon Olga Rudnieva, PDG du Superhumans Center.

Les programmes Qmentum GlobalMC d'AC permettent aux établissements de soins de santé du monde entier de fournir des soins sécuritaires, fiables et de haute qualité grâce aux normes et aux ressources de HSO basées sur des données probantes, en priorisant la sécurité des usagers et de la main-d'œuvre.

Faits saillants :

AC est un organisme mondial qui travaille dans plus de 40 pays et plus de 12 500 établissements utilisent ses programmes.

AC est un organisme indépendant, sans but lucratif et entièrement canadien qui consulte des experts pour élaborer des normes en matière de soins de santé.

Les programmes d'agrément Qmentum Global d'AC permettent à toutes les organisations d'améliorer continuellement la qualité des soins.

Le Superhumans Centre prévoit d'atteindre six régions d' Ukraine d'ici 2025.

d'ici 2025. Le Superhumans Centre ouvrira bientôt un nouveau centre, cette fois à Odessa , sur la base de l'université médicale d' Odessa .

, sur la base de l'université médicale d' . Le Superhumans Centre compte plus de 100 spécialistes médicaux et aide 3 000 usagers par an.

SOURCE Agrément Canada

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec : Canada : Tammie Quast, Responsable du marketing et de la communication, Agrément Canada, [email protected]; Europe et international : Galya Matkovska, Spécialiste, Marketing numérique, Agrément Canada, [email protected]; Pour le Superhumans Center : [email protected]