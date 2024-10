Agrandissement du CHSLD de Bedford : Linda Caron dépose une pétition pour demander à la CAQ de respecter sa promesse

QUÉBEC, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Une pétition réclamant que le gouvernement caquiste honore sa promesse de procéder à l'agrandissement du CHSLD de Bedford, en Estrie, a été déposée à l'Assemblée nationale par Linda Caron, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile.

Alors que la députée de l'endroit, Isabelle Charest, a même refusé de rencontrer les représentants du Comité santé du pôle de Bedford, Mme Caron, elle, s'est rendue sur place, plus tôt cette semaine, pour échanger avec les acteurs du milieu et prendre possession de leur pétition comptant 3380 signatures. Cela représente plus de la moitié de la population de Bedford qui demande que leurs proches aînés puissent être hébergés dans leur milieu et près de leur famille.

Suivant le dépôt de la pétition au Salon rouge, la députée libérale de La Pinière a tenu un point de presse accompagnée de sa collègue responsable de l'Estrie, Désirée McGraw, pour dénoncer l'insensibilité de la CAQ envers les citoyens de la région. Pour l'occasion, des représentants du Comité santé du pôle de Bedford, de la Fondation Lévesque-Craighead, de la FADOQ de la région Richelieu-Yamaska et de Mme France Groulx, conseillère municipale de Bedford se sont également déplacés à l'Assemblée nationale.

Citations :

« La situation est particulièrement gênante pour la députée de Brome-Missisquoi. Tous ces citoyens de Bedford se sont mobilisés pour réclamer un peu d'humanité de la part du gouvernement caquiste et de loyauté envers ceux à qui on a fait une promesse en campagne électorale. Ils sont ici aujourd'hui et doivent s'en remettre à l'opposition libérale pour porter leur voix et nous le faisons avec enthousiasme et sincérité. La situation des familles de Bedford, qui doivent faire des heures de route pour se rendre auprès de leurs proches hébergés en CHSLD, alors qu'ils ont déjà un tel établissement dans leur communauté, est inacceptable. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

« Malheureusement, malgré la présence importante de députés caquistes dans la région, l'Estrie n'échappe pas aux promesses brisées de la CAQ. Non seulement la décision du gouvernement caquiste est consternante pour les aînés qui doivent se faire héberger loin des leurs, mais elle est aussi néfaste pour toute la région et son économie. Si on n'offre pas les services essentiels dans une région, il y aura immanquablement un exode des familles et une dévitalisation du secteur. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de l'Estrie

« Par cette pétition, la population a trouvé un moyen d'exprimer son désir de garder ses aînés dans la communauté qu'ils ont contribué à développer : nos aînés ont le droit d'avoir des soins de longue durée dans leur communauté, près de leur famille et leurs proches aidants. »

- Pierrette Messier, porte-parole du Comité santé du pôle de Bedford

« Nous dénonçons la disparition des services de santé de proximité. Au fil des ans, nous avons assisté à la perte des centres de jour pour aînés, de 60 places en RPA, à la fermeture du Centre médical. Clairement, le grattage du fond de tiroir se fait sur le dos des aînés les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas de voix. Le cas de Bedford est représentatif de centaines de municipalités rurales du Québec. L'annulation de l'agrandissement du CHSLD est la goutte qui fait déborder le vase. De la part du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, nous avons zéro écoute! »

-France Groulx, conseillère municipale du Canton de Bedford, Comité de relance socio-économique du Pôle de Bedford.

