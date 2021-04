LA PLATEFORME OFFRE UN AVANTAGE COMPÉTITIF AU RÉSEAU DES CONSEILLERS INDÉPENDANTS

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW/ - Services aux courtiers Agora, un courtier chargé de comptes axé sur le digital et qui se concentre sur le soutien aux coutiers en épargne collective et aux conseillers indépendants, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme de gestion de patrimoine numérique au Québec, offrant des options de compte à frais de service et auto-gérés à faible coût et sans frais. En partenariat avec des courtiers indépendants et leurs conseillers, les solutions technologiques développées par Agora créent un nouvel écosystème de flux de travail pour mieux répondre aux besoins des conseillers et des investisseurs québécois.

La plateforme développée par Agora servira à révolutionner la collaboration au sein de l'industrie en réunissant des fonds communs de placement, des capacités technologiques et des outils de gestion pour le réseau des conseillers indépendants afin de fournir des solutions de placement impartiales. Agora travaille en partenariat avec des courtiers indépendants pour fournir des solutions de flux de travail intégrées et une administration simplifiée dans le but de donner aux conseillers plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte réellement : conseiller le client.

L'industrie de la gestion de patrimoine est en pleine phase de transition. Le réseau des courtiers et conseillers indépendants représente un nombre important de conseillers au Canada et constitue un élément essentiel de la communauté des investisseurs. Dans une industrie largement dominée par les grandes institutions, le réseau des conseillers indépendants fournit aux investisseurs des conseils personnalisés. Cependant, avec les exigences réglementaires croissantes, les marges réduites et la concurrence des robots-conseillers et des grandes institutions financières, il existe un besoin majeur dans le réseau du conseil indépendant pour de nouvelles technologies et un service amélioré.

Pour venir en aide aux conseillers, leurs courtiers et les personnes les soutenant, la plateforme de Services aux courtiers Agora assure une coordination continue de l'administration et des produits. Plus important encore, les conseillers, les courtiers et leurs fournisseurs pourront bénéficier de toute cette innovation à des prix compétitifs et sans frais de transfert.

« Nous sommes ravis de pouvoir lancer notre plateforme au Québec et d'offrir nos produits et services aux courtiers et conseillers indépendants de cette province », a déclaré M. Robert Smuk, chef de la direction chez Services aux courtiers Agora. « Notre objectif est de garantir que la technologie soutient, et non remplace, le conseiller. »

« Notre plateforme entièrement bilingue, notre site Web et nos formulaires offrent aux conseillers québécois et à leurs courtiers une multitude de nouvelles capacités, conformes et dynamiques, afin de les aider à être concurrentiels sur le marché actuel », a déclaré M. Zak Mouline, vice-président du développement des affaires, Services aux courtiers Agora. « Ils peuvent se concentrer sur leurs clients pendant qu'Agora fait le gros du travail en arrière-plan. »

À propos de Services Aux Courtiers Agora

Agora est née d'une vision claire. C'est l'inspiration d'une équipe d'experts chevronnés de l'industrie ayant une compréhension approfondie des défis actuels auxquels sont confrontés le réseau des conseillers indépendants. Agora permet aux courtiers d'être agiles et d'évoluer avec les besoins changeants des conseillers et de leurs clients. Grâce à Agora, les courtiers pourront utiliser toutes les nouvelles technologies et solutions de placement dès leur disponibilité sur le marché. Agora s'engage à améliorer sa plateforme dynamique et interactive en collaborant de près avec les courtiers et les fournisseurs de produits, tout en fournissant des ressources de gestion de la pratique. Ses nouvelles capacités aideront les conseillers indépendants à développer des pratiques efficaces et à évoluer pour être compétitifs aujourd'hui et à l'avenir. Pour plus d'informations, visitez www.agoracorp.ca.

Services Aux Courtiers Agora est un courtier en épargne collective, inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'organisme de réglementation du secteur des services financiers au Québec. En tant que courtier chargé de comptes en épargne collective, nous offrons aux conseillers en épargne collective agréés du Québec une gamme complète de services financiers pour leurs clients. Services Aux Courtiers Agora (« Agora ») est membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (MFDA).

