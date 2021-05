Les structures des comptes font pencher la balance en faveur des conseillers indépendants qui présentent aux clients les avantages des comptes de prête-nom à frais réduits.

TORONTO, le 11 mai 2021 /CNW/ - Services aux courtiers Agora , un courtier chargé de comptes axé sur le numérique qui soutient les courtiers en épargne collective et les conseillers indépendants, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses structures de compte Agora. prime et Agora. prime+. Ces nouvelles structures de compte rendront désuètes toutes les autres structures de compte en éliminant les pertes de temps liées à l'usage du papier pour les conseillers tout en étant plus pratiques pour les clients. Grâce aux options à frais réduits et sans frais découlant de la configuration du compte numérique, de la saisie des opérations et de l'efficacité du portefeuille modèle, les avantages du compte de prête-nom sont maintenant accessibles à tous.

Dans la lignée de l'engagement d'Agora envers les nouvelles technologies, l'innovation et la créativité, Agora. prime et Agora. Prime+ permettent aux courtiers et aux conseillers de regrouper plusieurs comptes au nom du client dans un seul compte de prête-nom, à raison de 1 $ par mois avec prime et sans frais de compte annuels avec prime+. De plus, Agora se place de nouveau en tête de l'industrie en éliminant les frais de transfert inéquitables.

« Une plateforme offrant des comptes de prête-nom est meilleure et plus efficace qu'un compte "au nom du client", mais les frais élevés par compte et les frais de transfert rendent l'option peu attrayante pour de nombreux investisseurs », a déclaré Robert Smuk, président et chef de la direction à Services aux courtiers Agora. « Notre plateforme offre de nombreux avantages et plus aux courtiers et aux conseillers, y compris des rapports consolidés, une orientation et une négociation électroniques efficaces, et des solutions de portefeuille sans les frais annuels élevés typiques des comptes de prête-nom. Au moment où les conseillers doivent relever les défis posés par la Covid-19, les utilisateurs de notre plateforme accueillent la liberté de communiquer et de réaliser des transactions à distance avec leurs clients, tout en ajoutant de la valeur et en réduisant les frais. »

« Un certain nombre de conseillers utilisent déjà prime et prime+, tandis que d'autres nous rejoignent chaque mois », a déclaré Jeff Thorsteinson, chef de l'exploitation de Services aux courtiers Agora. Les conseillers adorent la simplicité de l'orientation électronique et la capacité d'offrir aux clients un service amélioré et un portrait complet de leur portefeuille. »

Le 18 mai 2021, à l'occasion du sommet WP Wealth, M. Smuk expliquera comment l'industrie de la gestion de patrimoine s'adapte à la technologie et révolutionne l'avenir du monde du conseil, y compris les tendances, les risques et les possibilités en matière de technologie, et comment elle utilise l'expérience numérique pour faire croître les affaires des conseillers.

Au sujet de Services aux courtiers Agora

Agora est née d'une vision claire. C'est l'inspiration d'une équipe d'experts de l'industrie dotés d'une compréhension approfondie des problématiques actuelles, auxquelles le réseau de conseillers indépendants fait face. Agora permet aux courtiers d'être agiles et de suivre l'évolution des besoins des conseillers et de leurs clients. Grâce à Agora, les courtiers peuvent accéder à de nouvelles technologies et solutions de placement et les utiliser lorsqu'ils arrivent sur le marché. L'entreprise s'est engagée à améliorer sa plateforme dynamique, en collaborant avec les courtiers et les fournisseurs de produits, tout en fournissant de solides ressources de gestion de cabinet. Ces nouvelles capacités aideront les conseillers indépendants à élaborer des pratiques efficaces et à faire croître leur entreprise pour être concurrentiels aujourd'hui et à l'avenir. Pour en savoir plus, visitez le www.agoracorp.ca.

Services aux courtiers Agora est un courtier en épargne collective, inscrit auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'organisme de réglementation du secteur des services financiers au Québec. En tant que courtier chargé de comptes en épargne collective, Agora offre aux conseillers en épargne collective agréés du Québec une gamme complète de services financiers pour leurs clients. L'entreprise est la propriété exclusive de Services aux courtiers Agora, une entreprise privée.

