Agir pour la relance économique et sociale - Un appel à projets pour stimuler l'industrie bioalimentaire montréalaise

MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), André Lamontagne, sont fiers d'annoncer le lancement d'un appel à projets pour favoriser l'essor du secteur bioalimentaire. Ce dernier vient répondre aux défis engendrés par la crise sanitaire actuelle. Destiné aux organismes à but non lucratif et aux coopératives de solidarité, cet appel à projets découle de l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) 2019-2021, totalisant 750 000 $.

« Le secteur bioalimentaire occupe une place prépondérante dans l'économie de Montréal. Cette industrie représente 13 % des emplois et 5 % du PIB. La relance sur laquelle nous travaillons devra soutenir une économie plus verte et résiliente. L'investissement que nous faisons pour favoriser l'essor du secteur bioalimentaire nous permettra d'atteindre cet objectif, en plus de contribuer au virage que souhaite entreprendre la Ville de Montréal en vue d'une transition écologique réussie. Les citoyens et citoyennes souhaitent plus que jamais des aliments de qualité, produits à proximité et c'est ce que nous voulons encourager », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Trois catégories de projets visés:

La chaîne d'approvisionnement locale et durable : rapprocher le consommateur du producteur et rendre la chaîne d'approvisionnement plus résiliente ;

La production urbaine et périurbaine : augmenter la production agricole sur le territoire et diversifier les modes de production, notamment ;

La mise en valeur des produits et entreprises locales : notamment offrir une vitrine aux artisans, restaurateurs et producteurs et favoriser la promotion et le rayonnement de produits du terroir à Montréal.

« L'agriculture urbaine est en plein essor, une tendance qui risque de s'accentuer avec le contexte de pandémie. La crise actuelle a démontré l'aspect stratégique du secteur bioalimentaire. Nous cherchons donc non seulement à répondre à la demande des citoyens pour des produits locaux, mais également à soutenir des projets en économie sociale ou en accompagnement entrepreneurial qui vont contribuer à la relance et à la résilience du secteur alimentaire », a souligné la responsable de la transition écologique et résilience, de l'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine au sein du comité exécutif, Laurence Lavigne Lalonde.

« Dans ce contexte exceptionnel, plus que jamais, il faut aller de l'avant, être proactif et faire preuve d'innovation. Cet appel à projets est une initiative qui engendra des retombées économiques positives autant pour la population que pour le secteur bioalimentaire, qui est en expansion. Nous avons la volonté d'encourager l'émergence de projets structurants et nous sommes convaincus que les projets qui seront soumis viendront soutenir les entreprises et les producteurs locaux », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

« Les derniers mois ont révélé l'intérêt accru des Québécois pour les aliments produits ici. L'achat local constitue une priorité pour notre gouvernement, qui s'est engagé à donner l'exemple en déployant la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois en septembre dernier. L'invitation que nous lançons aujourd'hui permettra de favoriser davantage l'essor du secteur bioalimentaire dans la grande région de Montréal. Cette collaboration entre le ministère et la Ville de Montréal témoigne de l'importance accordée au secteur bioalimentaire dans l'économie métropolitaine. La Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde propose d'ailleurs de développer un secteur bioalimentaire prospère, durable, ancré sur le territoire et engagé dans l'amélioration de la santé de la population. Nous souhaitons donc voir se réaliser des projets durables et porteurs au bénéfice des producteurs agricoles et des consommateurs », a soutenu le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne.

Montréal se démarque des autres régions du Québec en étant le plus grand centre de transformation de la province, de même qu'en étant son plus grand bassin de consommateurs. Des projets porteurs et innovants contribuant à l'essor de l'industrie bioalimentaire montréalaise sont donc grandement attendus à la suite de la qualification des organismes et coopératives ayant participé à l'appel à projets.

Cette annonce s'inscrit dans la Stratégie de développement économique de la Ville de Montréal en lien avec les orientations pour stimuler l'entrepreneuriat et assurer un réseau performant. Elle contribue ainsi à atteindre les objectifs des deux plans d'action Entreprendre Montréal et Maximiser Montréal. De plus, cet appel à projets est en lien avec le Plan de développement de la zone agricole de l'agglomération de Montréal (PDZA), qui propose de valoriser l'agriculture de l'agglomération.

Les organismes et coopératives ont jusqu'au 30 novembre pour soumettre leur projet d'intention. Un jury procédera à la sélection finale des projets à l'hiver 2021. Notons que tous les projets admissibles bénéficieront d'un accompagnement entrepreneurial personnalisé.

Appel à projets pour les acteurs du secteur bioalimentaire

