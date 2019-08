Agir dans le plus profond respect des personnes malades ou vulnérables, selon l'Église catholique à Montréal

Déclaration de l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine

MONTRÉAL, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Nul ne peut rester insensible aux situations déplorables auxquelles des personnes malades pourraient parfois être soumises de la part de certains accompagnants spirituels.

L'Église catholique à Montréal dénonce toute pression spirituelle qui pourrait être exercée sur la conscience de ces personnes vulnérables et se dissocie de ces pratiques qui vont à l'encontre de ses valeurs et de celles de la société, dont la liberté de conscience.

Les intervenants de foi catholique se doivent d'agir dans le cadre des principes qui guident leur Église, c'est-à-dire dans le respect des convictions et des pratiques des malades et de leurs familles, afin de servir en toute circonstance, leur vie et leur dignité humaine.

Lorsque les malades et leur entourage sollicitent un soutien afin de les accompagner dans des épreuves difficiles, l'Église catholique à Montréal offre sa collaboration afin d'assurer aux personnes malades ou vulnérables l'accompagnement de qualité qu'elles recherchent et auquel elles ont droit.

SOURCE Archidiocèse de l’Église catholique à Montréal

Renseignements: Erika Jacinto, Attachée de presse de l'archevêque, Directrice, Communications et relations avec les médias, Archidiocèse catholique romain à Montréal, ejacinto@diocesemontreal.org, 514 925 4300, poste 204