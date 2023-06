Agglomération de La Tuque - Fermeture temporaire du pont H043-130

LA TUQUE, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il a procédé, le mercredi 28 juin 2023, à la fermeture temporaire du pont H043-130, situé au nord-ouest de la ville de La Tuque, sur la rivière Flamand Ouest, et que la circulation y est interdite. Un chemin de contournement est possible au kilomètre 53 de la R0450 (Route 10). Ce pont est situé sur les terres du domaine de l'État dans l'agglomération de La Tuque. Une inspection effectuée par le Ministère démontre qu'il présente un danger pour le public, d'où l'importance pour les usagers et usagères de respecter la signalisation en vigueur.

Fermeture temporaire du pont H043-130 (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Coordonnées de la fermeture temporaire du pont

Pont H043-130

Situé au nord-ouest de La Tuque, sur la rivière Flamand Ouest

Longitude : 73° 27' 9.6'' O

Latitude : 47° 37' 36.7'' N

Période de fermeture : Ce pont est fermé de manière temporaire depuis le 28 juin 2023 jusqu'à ce que les travaux effectués pour assurer la conformité et la sécurité du pont soient réalisés.

Un chemin de contournement est possible au kilomètre 53 de la R0450 (Route 10).

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Windigo-et-Gouin du Ministère au 819 523-9560.

Information :

Anik Martel

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts