Le nouveau programme Accélérateur Vous.Amplifié. offre des outils d'IA, de la formation et un soutien national pour aider les organisations à prendre de l'expansion et à demeurer concurrentielles dans l'économie numérique.

TORONTO, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Alors que les petites et moyennes entreprises (PME) et les OBNL font face à des coûts croissants et à des pressions pour se moderniser, Agentiiv, en partenariat avec l'Association canadienne du marketing (ACM), Ownr, Bureau en Gros et le Centre canadien pour la résilience numérique des organismes sans but lucratif, a lancé un programme accélérateur de 5 millions de dollars pour aider les organisations à adopter et utiliser l'intelligence artificielle (IA) plus efficacement.

Aider les organisations à renforcer leurs capacités grâce à l'IA

www.vousamplifié.com (Groupe CNW/Association canadienne du marketing)

Le programme Accélérateur Vous.Amplifié. octroiera 350 subventions pour les PME et 150 pour les OBNL à travers le pays. Le programme est conçu pour les organisations qui manquent souvent de ressources pour adopter de nouvelles technologies, offrant des subventions en nature, sous la forme d'abonnements à la plateforme Agentiiv, de formations de l'ACM et d'un soutien à l'intégration de partenaires. En réduisant les coûts et en offrant une formation et des services pratiques, le programme aidera les entreprises et les OBNL à améliorer leurs opérations, à améliorer l'expérience de leurs clients et soutiens, ainsi qu'à croître avec confiance.

« Chez Agentiiv, nous croyons que la technologie ne crée d'impact que lorsqu'elle peut être mise à profit à tous les niveaux, déclare Karla Congson, présidente-directrice générale et directrice technique d'Agentiiv. Grâce à ce programme, les petites entreprises et les OBNL partout au Canada auront la chance d'explorer de nouvelles idées, d'appliquer la technologie à de vrais défis et de créer une valeur durable dans les communautés qu'ils servent. »

Combler les écarts dans l'adoption de l'IA

Malgré une sensibilisation croissante au potentiel de l'IA générative, son adoption demeure faible parmi les organisations canadiennes. En effet, bien qu'il y ait 1,2 million de PME à l'échelle nationale, seulement 12,2 %des entreprises canadiennes ont déjà recours à des technologies d'IA, selon Statistique Canada. Plus encore, 73 % des PME n'ont pas encore envisagé de mettre l'IA en œuvre, selon la Chambre de commerce du Canada.

Pour aider à combler ces écarts, Vous.Amplifié. fournira un soutien étape par étape pour guider les organisations dans l'adoption de l'IA de manière structurée et pratique. Chaque bénéficiaire recevra une intégration personnalisée, du mentorat ainsi qu'un accès à des sessions d'apprentissage afin d'aider à traduire la formation en résultats concrets permettant notamment d'améliorer l'efficacité, rehausser l'expérience des clients et des soutiens, ou encore identifier de nouvelles opportunités de croissance.

« Les PME du Canada sont l'épine dorsale de l'économie canadienne et les aider à tirer parti de l'IA peut changer la donne pour leur croissance et leur capacité d'expansion, ajoute Alison Simpson, présidente et directrice générale de l'ACM. Ce partenariat vise à leur donner la confiance et l'occasion d'utiliser l'IA de manière à renforcer leur travail, leurs communautés et, ultimement, la place du Canada dans l'économie numérique. Quand ces organisations réussissent, elles créent des économies locales plus fortes et un Canada plus compétitif. »

Admissibilité et sélection

Le programme Accélérateur Vous.Amplifié. est ouvert aux PME canadiennes enregistrées comptant jusqu'à 40 employés ainsi qu'aux OBNL canadiens enregistrés. Les candidats seront évalués selon trois critères : leur degré de préparation à l'adoption de l'IA, la qualité de leur plan de mise en œuvre et leur potentiel d'impact économique et social positif.

Les subventions seront distribuées partout au Canada, assurant la représentation des communautés urbaines, rurales et éloignées. Le programme inclut également un engagement envers l'accès équitable pour les organisations dirigées par des femmes, des peuples autochtones, des minorités visibles et des membres de la communauté 2SLGBTQIA+.

Les bénéficiaires choisis obtiendront l'accès aux avantages adhérents et profiteront de services et rabais par l'entremise de partenaires clés. Ils recevront également un accès gratuit à la formation sur l'IA générative à la demande de l'ACM et une adhésion réduite d'un an à l'ACM pour les aider à intégrer l'IA plus efficacement dans leurs opérations.

Postulez dès maintenant

Les candidatures pour le programme Accélérateur Vous.Amplifié. sont ouvertes jusqu'au 15 novembre.

Pour en savoir plus : www.vousamplifié.com (FR) et www.youscaled.com/ (EN).

À propos d'Agentiiv

Agentiiv dynamise les entreprises et les OBNL canadiennes en croissance avec une IA professionnelle qui fonctionne réellement. Contrairement aux outils d'IA génériques qui nécessitent des instructions constantes, Agentiiv donne accès à plus de 100 agents spécialisés basés sur l'IA -- des copies numériques de véritables experts qui fournissent instantanément des analyses de calibre professionnel, 24/7. Des spécialistes du marketing aux analystes financiers, Agentiiv élimine la surcharge liée à l'IA en offrant des résultats de qualité professionnelle à des prix accessibles, aidant ainsi les organisations à accomplir plus de travail de qualité, plus rapidement et sans personnel supplémentaire.

À propos de l'Association canadienne du marketing (ACM)

L'AMC est la voix du marketing au Canada et notre objectif est de défendre l'impact puissant du marketing. Nous sommes le catalyseur qui aide les spécialistes du marketing du Canada à prospérer aujourd'hui, tout en créant l'état d'esprit et l'environnement marketing de demain.

Nous offrons à nos membres, à l'échelle nationale, la possibilité de se développer professionnellement, de contribuer à la réflexion sur le marketing, de créer des réseaux solides et de renforcer le climat réglementaire propice à la réussite des entreprises. Notre titre de professionnel du marketing agrée (Chartered Marketer - CM) est la seule certification en marketing au Canada et signifie que les récipiendaires sont hautement qualifiés et compétents dans les meilleures pratiques, comme le reflète le Code canadien de déontologie et des normes en marketing. Nous représentons pratiquement tous les grands secteurs d'activité du Canada, ainsi que toutes les disciplines, tous les canaux et toutes les technologies du marketing. Notre Centre des consommateurs aide les Canadiens à mieux comprendre leurs droits et obligations. Pour en savoir plus, visitez thecma.ca.

Contact

Amanda Spearing

Kaiser & Associés

[email protected]

647-669-7250

