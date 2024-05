Agence des transports : Un constat d'échec du MTQ

QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - L'Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec (APIGQ) dénonce l'intention du Gouvernement du Québec de créer une agence des transports et suggère plutôt au gouvernement de repenser les processus en place.

Précisons que les motivations qui poussent le Gouvernement à proposer la création d'une telle agence sont de durs constats à l'endroit du ministère des Transports (MTQ), des constats partagés par l'APIGQ. Depuis des années, l'APIGQ dénonce la bureaucratie grandissante du MTQ, la faiblesse des salaires des ingénieurs et l'affaiblissement constant de l'expertise.

« Il y a enfin une ministre qui comprend les limitations du MTQ. Nous avons besoin d'ingénieurs mieux payés et moins de bureaucratie, mais on devrait réformer la structure actuelle plutôt que d'ajouter un autre organisme en parallèle. En créant une structure supplémentaire, on ne règle en rien les problèmes au MTQ » a déclaré M. Marc-André Martin, président de l'APIGQ.

