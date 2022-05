« Notre nouveau programme IMOTV est axé sur la mise en œuvre et l'expansion des innovations validées de technologies du vieillissement dans différents contextes, a déclaré Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE‑WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Ce programme est un élément essentiel de la mission de AGE‑WELL qui consiste à accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. »

Les neuf (9) projets sont dirigés par 10 chercheurs répartis dans des universités et des centres de recherche au Canada. Les équipes de projet comprennent 30 partenaires industriels, gouvernementaux, communautaires et autres. AGE‑WELL investit 445 000 $ dans ces projets d'une durée de un an, avec des contributions des partenaires (en espèces et en nature), ce qui porte l'investissement total à plus de 800 000 $.

Les avantages en seront largement ressentis. Les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, les cliniques de santé autochtones et les résidences privées sont quelques-uns des milieux où des innovations seront mises en œuvre. Les innovations comprennent les technologies, les services, les politiques et les pratiques.

Un projet visera la mise à l'échelle d'un programme de formation par la réalité virtuelle pour améliorer la vision des personnes âgées. Un autre porte sur un appareil qui incite les résidents en soins de longue durée à faire de l'exercice physique et cognitif. Dans le nord de la Colombie-Britannique, une équipe évaluera les effets de la mise en œuvre des technologies de vieillissement pour soutenir les résidents et le personnel d'un nouvel établissement de soins aux personnes atteintes de démence.

Cliquez ici pour consulter la liste complète des projets du programme IMOTV.

« Les contributions des partenaires à ces projets sont importantes et soulignent l'engagement et la mobilisation des partenaires de divers secteurs, y compris neuf sites de mise en œuvre, a déclaré M. Mihailidis. Cette approche collaborative est la force du programme IMOTV. Elle est essentielle pour surmonter les obstacles à la mise en œuvre et mettre les produits de technologie du vieillissement à la disposition des gens qui en ont besoin. »

Depuis sept ans, AGE-WELL est un catalyseur de l'innovation technologique qui aide les Canadiens âgés à mener une vie saine, indépendante et active, tout en faisant progresser le secteur canadien de la technologie du vieillissement.

Faits en bref :

Les personnes âgées et les aidants naturels ont participé au processus d'examen des subventions et participeront à chaque phase des projets IMOTV.

Les projets correspondent aux domaines de défi d'AGE‑WELL, qui visent à faire avancer les choses lorsqu'il s'agit d'aider les personnes âgées et les aidants naturels du Canada et d'engendrer des retombées sociales et économiques.

et d'engendrer des retombées sociales et économiques. Sur les 10 responsables de projets qui reçoivent du financement du programme IMOTV, huit viennent de se joindre au réseau AGE‑WELL.

Neuf des 30 partenaires de projet viennent de se joindre également à AGE‑WELL.

À propos d'AGE‑WELL

AGE‑WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE‑WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques servant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et à générer des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE‑WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. https://agewell-nce.ca/fr/accueil

