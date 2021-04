« La pandémie a exposé le besoin de solutions technologiques pour soutenir les personnes âgées et leurs aidants naturels. On peut affirmer sans se tromper que, quel que soit le monde après la COVID, la technologie jouera un rôle beaucoup plus important dans la vie des Canadiens âgés et de ceux qui prennent soin d'eux », affirme Alex Mihailidis, directeur scientifique et président-directeur général d'AGE-WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement.

Au cours des six dernières années, tout en faisant progresser le secteur canadien de la technologie et du vieillissement, AGE-WELL a été un catalyseur de l'innovation technologique permettant aux Canadiens âgés de vivre sainement, plus longtemps et de mener une vie indépendante et active. Le réseau d'AGE-WELL compte maintenant plus de 250 chercheurs provenant de 45 universités et instituts de recherche canadiens, plus de 760 stagiaires et plus de 400 partenaires de l'industrie, de la collectivité, du gouvernement et du milieu universitaire. De plus, près de 5 000 personnes âgées et aidants naturels contribuent.

AGE-WELL possède plus de 100 solutions technologiques qui sont en cours de développement ou qui ont déjà une incidence sur la vie des gens. Ces innovations comprennent les plateformes de communication, les systèmes de maisons intelligentes, les dispositifs portables et les thérapies à distance. AGE-WELL soutient également 54 entreprises en démarrage qui lancent des produits sur le marché et contribuent à créer des emplois et de la richesse.

Maintenant, alors que le réseau se prépare à la prochaine étape de son important mandat, AGE-WELL invite les Canadiens à leur faire part de leurs réflexions sur les principaux domaines d'action pour promouvoir le bien-être des personnes âgées et faire progresser le secteur canadien de la technologie et du vieillissement en pleine croissance.

Chaque séance de consultation comprendra des présentations de M. Mihailidis et d'une personne âgée ou d'un aidant naturel. Les séances seront animées par Laura Tamblyn Watts, présidente et chef de la direction de CanAge, l'organisme national de défense des droits des personnes âgées du Canada.

Les Canadiens sont invités à se joindre à l'une des séances du mercredi de la tournée qui correspond le mieux à leur région ou à leur disponibilité. Pour connaître les dates et pour vous inscrire gratuitement, veuillez consulter la page suivante : https://agewell-nce.ca/the-future-of-technology-and-aging-in-canada-roadshows#french

Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

À propos d'AGE-WELL

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques servant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et à générer des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. www.agewell-nce.ca

