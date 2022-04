Aujourd'hui, le Centre de la Terre inaugure sa première exposition pour la saison printemps-été 2022 avec trois œuvres fondamentales présentées au deuxième étage : Earth Room, de Nico Fonseca et Kelly Nunes, Anthro-obsene, de l'artiste autochtone Adrian Stimson, et l'Arcade environnementale interactive avec sa toute première acquisition, Écosystème Alpha, d'Aude Guivarc'h. Au moyen de visuels fascinants, le premier étage rendra hommage à l'incroyable travail de conservation qu'Age of Union finance à l'échelle mondiale, en commençant par les travaux de restauration du fleuve Saint-Laurent en collaboration avec Conservation de la nature Canada au Québec, le sanctuaire de la forêt amazonienne Las Piedras et l'expansion du programme de gardes forestiers avec les Junglekeepers au Pérou, et la patrouille des zones marines critiques du monde afin d'y protéger la faune marine avec Sea Shepherd, grâce au navire Age of Union.

« Nous sommes ravis d'inaugurer le Centre de la Terre comme un centre d'exposition important à Montréal, qui servira en même temps de siège à Age of Union », a déclaré Dax Dasilva, fondateur d'Age of Union. « Je crois dans la puissance de l'art et de la culture pour influencer la façon dont nous considérons le monde autour de nous. Alors que des dangers, anciens et nouveaux, continuent de menacer la Terre, nous espérons inspirer le changement en employant l'art pour rappeler à l'humanité non seulement son rôle dans la destruction de précieux écosystèmes, mais sa responsabilité de restaurer et préserver la Terre pour sa beauté naturelle. »

Détails au sujet des premières œuvres présentées au Centre de la Terre :

Earth Room, de Nico Fonseca et Kelly Nunes

Earth Room, une installation multimédia interactive permanente, explore les façons avec lesquelles nous sommes en relation avec les différentes facettes de la nature. Des cristaux de fer au cœur du noyau terrestre aux vents solaires qui dansent dans le champ géomagnétique, toutes les formes de vie sont suspendues en équilibre. Earth Room est un espace d'une échelle infinie, où les visiteurs prennent la place de créatures terrestres et adoptent leurs perspectives filtrées par une végétation luxuriante, de la lumière et des sons.

Anthro-Obscene dans la Vitrine, de l'artiste autochtone Adrian Stimson

Cette installation a pour but de créer des moments dans le temps où nous pouvons observer l'impact de nos gestes sur la Terre. Si nous observons, écoutons et aimons l'univers autour de nous, peut-être pourrons-nous modifier le cours actuel des choses. Il s'agit d'une série de trois tableaux réalisés au moyen de peinture à l'huile, de cendre de bois et de plumes sur toiles en bois de bouleau, représentant les feux incontrôlés dans l'ouest du Canada détruisant des forêts, des communautés et l'air que nous respirons. Cette œuvre évoque également le terme Awwasukapi dans la langue pied-noir de Stimpson, souvent utilisé pour décrire quelque chose de mauvais, tout en étant subjectif et signifiant que de bonnes choses peuvent naître des mauvaises.

Arcade environnementale interactive avec Écosystème Alpha, d'Aude Guivarc'h

L'arcade est une aile du Centre de la Terre qui célèbre la technologie, la création et le design innovateurs, tout en permettant aux visiteurs d'interagir avec des œuvres artistiques qui les renseignent au sujet de l'écologie et de la durabilité environnementale. La première acquisition, ÉCOSYSTÈME ALPHA d'Aude Guivarc'h, est une allégorie de l'état de notre planète et de l'impact des humains. Elle renvoie à l'expression « Il n'y a pas de planète B », avec un relief montagneux imprimé en 3D avec des projections de cycles naturels, de l'eau, du vent, de l'érosion et des changements de saison. Toutefois, si on avance trop près et qu'on obstrue la projection (ou, pire encore, si on touche à sa surface), l'œuvre réagit et génère une séquence de destruction, illustrant ainsi la responsabilité humaine devant la destruction de l'environnement.

« Le Centre de la Terre sera une plateforme importante, car, en tant qu'artistes, nous avons la responsabilité d'inspirer la société. Plus que jamais auparavant, nous devons susciter des discussions, créer des chocs, inspirer des réflexions et provoquer le changement », a déclaré Guivarc'h. « C'est ce que j'espère faire avec mon installation Écosystème Alpha : aider à combler le fossé entre l'urgence de la crise climatique et la complaisance avec laquelle nous vivons dans le confort. Car après tout, il n'y a pas de planète B. »

Le Centre de la Terre utilisera également son espace vert au fil des saisons. À l'été 2022, Age of Union dévoilera un étang et un jardin de plantes indigènes du Québec, en plus d'une extension sur le toit qui abritera de nombreuses ruches.

Situé dans le quartier Mile-Ex de Montréal, au Canada, le Centre de la Terre d'Age of Union reprendra les locaux de l'ancien Centre Never Apart, un centre sans but lucratif consacré à l'art et à la culture inauguré en 2015 par Dax Dasilva afin de présenter des expositions de voix artistiques marginalisées. Age of Union poursuit cette mission en ciblant des œuvres d'art ayant pour thème l'environnement.

L'annonce de l'inauguration du Centre de la Terre suit la promesse d'un don de 40 millions de dollars canadiens pour des actions de conservation critiques sur la planète. Parmi les plus récents projets de l'organisme, notons un don record de 14,5 millions de dollars canadiens à la BC Parks Foundation et un don de 4,5 millions de dollars américains pour financer l'exploitation du navire Age of Union de Sea Shepherd.

