Le don aidera Nature Seekers à protéger les tortues luths anciennes en voie de disparition qui font leur nid à Trinité.

MATURA, Trinité-et-Tobago et MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW/ - Age of Union Alliance , dirigée par Dax Dasilva, leader technologique et militant écologiste, est fière d'annoncer un don de 1,5 million de dollars américains à Nature Seekers , un organisme communautaire sans but lucratif situé dans le village de Matura, sur la côte est de Trinité, pour favoriser la conservation et la protection des tortues de mer. Il s'agit du plus important don privé de l'histoire de Nature Seekers. L'appui d'Age of Union est essentiel à la protection des tortues luths en voie de disparition dont les sites de nidification sur la plage de Matura sont plus en danger que jamais en raison des changements climatiques et de la pollution.

Suzan Baptiste (Nature Seekers) et Dax Dasilva (Age of Union) (Groupe CNW/Age of Union Alliance)

La plage de Matura est l'un des derniers sites de nidification de tortues luths au monde. Ces dernières existent depuis plus de 100 millions d'années, à l'âge des dinosaures. Cette créature massive, d'une longueur pouvant atteindre 2,2 mètres, est la plus grande espèce de tortue de mer au monde et aussi l'une des plus migratrices; elle traverse l'océan Atlantique. La nouvelle technologie GPS a permis aux scientifiques de suivre leur voyage. Bon nombre d'entre elles ont migré vers les côtes de l'Atlantique au cours des dernières années, où elles se nourrissent de méduses présentes en abondance l'été et l'automne.

La population de ces tortues a diminué de façon spectaculaire au cours du dernier siècle en raison de la collecte intensive d'œufs, du braconnage, des prises accessoires de pêche, de la perte d'habitat, des changements climatiques et bien d'autres facteurs. Elles figurent sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nature Seekers, qui s'efforce de protéger ces tortues depuis plus de 30 ans, avait désespérément besoin d'aide, car la fermeture des plages pendant la pandémie a presque éradiqué ses sources de revenus historiques.

Le don d'Age of Union aidera Nature Seekers à :

Surveiller et protéger le site de nidification tout au long de la saison annuelle afin de maintenir ou d'améliorer les taux de survie des tortues luths adultes et de leurs petits. La nouvelle technologie de drones leur permettra maintenant d'accroître ses capacités.

tout au long de la saison annuelle afin de maintenir ou d'améliorer les taux de survie des tortues luths adultes et de leurs petits. La nouvelle technologie de drones leur permettra maintenant d'accroître ses capacités. Recueillir des données pendant la saison de nidification pour mieux comprendre la santé physique de la population nicheuse et surveiller les déplacements et la migration des tortues marquées par satellite. Ce travail est effectué en partenariat avec M. Michael James, de Pêches et Océans Canada , et le Canadian Sea Turtle Network.

pour mieux comprendre la santé physique de la population nicheuse et surveiller les déplacements et la migration des tortues marquées par satellite. Ce travail est effectué en partenariat avec M. Michael James, de Pêches et Océans , et le Canadian Sea Turtle Network. Recueillir des données et évaluer les répercussions potentielles des changements climatiques sur la population de tortues au site de nidification de Matura; créer des plans d'adaptation ou d'atténuation des changements climatiques.

sur la population de tortues au site de nidification de Matura; créer des plans d'adaptation ou d'atténuation des changements climatiques. Concevoir et déployer des couvoirs artificiels pour promouvoir la survie des nids à risque et permettre la collecte de nouveaux ensembles de données.

pour promouvoir la survie des nids à risque et permettre la collecte de nouveaux ensembles de données. Accroître l'engagement communautaire et offrir des possibilités d'activités de subsistance durable qui s'harmonisent avec les objectifs de conservation, comme la possibilité de devenir garde-forestier pour patrouiller sur la plage pendant la saison de nidification.

Il s'agit du neuvième projet de conservation Age of Union annoncé en moins d'un an après l'engagement initial de 40 millions de dollars de Dax Dasilva. L'annonce d'aujourd'hui coïncide également avec la première mondiale du court métrage documentaire d'Age of Union CAUGHT à Toronto dans la soirée du 12 septembre. Présenté en partenariat avec Sea Shepherd, ce film révèle les conséquences choquantes de la pêche industrielle et de la consommation excessive, qui épuisent les écosystèmes océaniques, avec une attention particulière portée sur les prises accessoires de dauphins au large des côtes françaises.

Citations :

« La première fois que j'ai rencontré Suzan Baptiste, directrice générale de Nature Seekers, j'ai été incroyablement inspirée par sa détermination et sa persévérance à aider cette communauté côtière de Trinité à passer du braconnage à la conservation des tortues. Nous espérons qu'avec l'aide d'Age of Union, Nature Seekers sera maintenant mieux équipé pour protéger ces magnifiques tortues en voie de disparition qui, par l'entremise de leurs incroyables voyages migratoires, ont aussi des liens avec le Canada. » - Dax Dasilva, fondateur d'Age of Union.

« Nous ne pourrions être plus reconnaissants envers Age of Union pour ce généreux don. Les tortues luths sont reconnues comme une espèce clé, et leur disparition pourrait avoir des conséquences mondiales sur nos océans et leurs écosystèmes. Avec l'aide d'Age of Union, ces tortues ont maintenant de très bonnes chances de survie. » - Suzan Baptiste, directrice générale de Nature Seekers

« Le ministère de l'Agriculture, des Terres et des Pêches a hâte de poursuivre les discussions avec le haut-commissariat du Canada et M. Dasilva en vue d'améliorer le secteur et, par ricochet, Trinité-et-Tobago. » - L'honorable Kazim Hosein, ministre de l'Agriculture, des Terres et des Pêches

« Le gouvernement et le peuple de Trinité-et-Tobago apprécient sincèrement le soutien d'Age of Union dans leurs initiatives de conservation au pays. Nous nous engageons à travailler avec Dax Dasilva et son équipe et à explorer les possibilités de collaboration élargie dans les secteurs de l'environnement et de la technologie et au-delà. » - Sénatrice Amery Browne, ministre des Affaires étrangères et de la CARICOM de Trinité-et-Tobago

« Le projet de conservation de la tortue luth d'Age of Union est un excellent exemple de la coopération entre le Canada et Trinité-et-Tobago en matière de conservation de l'environnement. » - Kumar Gupta, haut-commissaire du Canada à Trinité-et-Tobago

À propos d'Age of Union Alliance

Age of Union est une alliance environnementale à but non lucratif qui soutient une communauté mondiale de créateurs de changement travaillant sur le terrain et améliore sa visibilité pour protéger les espèces et les écosystèmes menacés de la planète. Lancé en octobre 2021 par le leader technologique et militant écologiste Dax Dasilva à Montréal, au Canada, avec un engagement initial de 40 millions de dollars, Age of Union cherche à allumer une flamme en chacun d'entre nous grâce à des efforts de conservation qui règlent des défis environnementaux cruciaux partout dans le monde et inspirent des changements qui ont une grande incidence en montrant l'impact positif que chaque personne peut avoir.

À propos de Nature Seekers

Nature Seekers est un organisme communautaire sans but lucratif fondé en 1990 et situé dans le village de Matura, sur la côte est de Trinité, dans le sud des Caraïbes. Son objectif principal est la conservation et la protection des tortues de mer qui nichent dans la région, y compris la tortue luth. Sur une période de plus de 30 ans, Nature Seekers a aidé cette communauté côtière à passer du braconnage à la conservation des tortues.

