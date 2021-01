MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - AGA assurances collectives, chef de file au Québec dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance collective sur mesure, et Folks, firme offrant un logiciel de gestion des ressources humaines (anciennement Allié RH), annoncent avec fierté la conclusion d'un nouveau partenariat. En effet, leurs clients communs profiteront maintenant d'une intégration des plateformes technologiques des deux entreprises de façon à faciliter la gestion des ressources humaines et des régimes d'assurance collective.

De nombreux avantages pour les clients

S'inscrivant dans la vision commune des deux entités pour une amélioration continue de leurs services, ce partenariat permettra à leurs clients d'économiser du temps en entrée de données, d'éviter les erreurs potentielles, de simplifier les opérations et de procéder à des changements de façon évolutive.

« Surtout, la clientèle profitera de l'expertise combinée de deux entreprises innovatrices qui se démarquent dans les domaines des technologies RH et des avantages sociaux. Voilà une solution accessible et abordable pour une gestion simplifiée et unifiée des ressources humaines! », lancent d'une même voix Martin Papillon, p.-d. g. d'AGA, et Sylvain Roy, p.-d. g. et fondateur de Folks.

Pour en savoir davantage sur les solutions proposées par AGA et Folks, visitez aga.ca et folksrh.com.

À propos d'AGA assurances collectives

Avec des bureaux à Montréal et à Québec, AGA assurances collectives est le n° 1 au Québec dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance collective sur mesure, et se spécialise également en régimes de rentes collectives. Depuis plus de 40 ans, grâce à ses outils novateurs et son service à la clientèle hors pair, AGA assurances collectives soutient plus de 1 200 clients dans la gestion de leurs assurances collectives et près de 40 000 adhérents dans la gestion et l'adjudication de leurs demandes de règlements de soins médicaux, dentaires et autres. Pour en savoir plus, consultez aga.ca.

À propos de Folks

Depuis 2010, Folks offre aux PME des solutions technologiques RH puissantes à moindre coût qui incluent de nombreuses fonctionnalités telles que la gestion des absences et des vacances, l'évaluation du rendement des employés et un système de recrutement. Les solutions de Folks sont également intégrées aux technologies de différentes firmes d'assurances collectives ou d'autres partenaires.

SOURCE AGA Assurances Collectives

Renseignements: Vincent Soucy, AGA assurances collectives, 514 935-5444, poste 2052, [email protected]; Cedrik Lafrance, Folks, 418 907-9568, [email protected]