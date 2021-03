AGA 2021 : Les Producteurs de grains du Québec toujours prêts à innover

LONGUEUIL, QC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle 2021, les Producteurs de grains du Québec (PGQ) misent sur l'innovation pour l'année à venir, au bénéfice de l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Les PGQ réclament donc le soutien approprié des gouvernements. Les PGQ soulignent la présence de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada.

« L'AGA d'aujourd'hui permet de prendre le pouls des productrices et des producteurs du Québec. Ceux-ci sont prêts à continuer d'innover et à se mobiliser pour assurer la production de grains de qualité pour les citoyens de la province et les acheteurs étrangers. Nous souhaitons le même engouement et la même détermination de la part des deux paliers gouvernementaux. Nous invitons les gouvernements à se mobiliser et à offrir le soutien que le secteur des grains et l'agriculture en général méritent », déclare M. Christian Overbeek, président des PGQ.

À titre de rappel, voici un résumé des demandes faites par les PGQ au cours des derniers mois :

Que les programmes de sécurité de revenu soient revus afin d'offrir une protection efficace et pour stabiliser les revenus au coût de production moyen québécois; Mettre en place des programmes qui assurent une meilleure rétribution des efforts agroenvironnementaux des productrices et des producteurs; Augmenter les sommes allouées par le gouvernement fédéral aux programmes de gestion des risques afin d'assurer la compétitivité des producteurs sur les marchés internationaux.

D'ailleurs, l'étude portant sur la compétitivité du secteur des grains au Québec démontre que les paiements de transfert que reçoivent les producteurs québécois sont plus faibles que ceux reçus par leurs compétiteurs étrangers. Également, celle-ci établit que le cadre environnemental au Québec est plus sévère que celui des autres provinces canadiennes et des États-Unis. Enfin, l'étude permet de constater que la rémunération des efforts environnementaux est plus faible au Québec qu'ailleurs.

« Les producteurs québécois veulent innover davantage, mais il ne fait aucun doute que les gouvernements devront eux aussi contribuer afin d'assurer notre compétitivité sur le marché local et sur la scène internationale, notamment en assurant un financement adéquat de la recherche, la mise en place de programmes adaptés à la réalité des agriculteurs et une hausse des investissements pour accroître la performance agroenvironnementale », ajoute M. Overbeek.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.

