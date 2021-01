TORONTO et SAN FRANCISCO, 14 janvier 2021 /CNW/ - Afterpay (ASX: APT), le chef de file des paiements « Achetez maintenant, payez plus tard », a annoncé aujourd'hui que l'entreprise introduit sa plateforme au Québec, puisqu'elle est maintenant offerte en français canadien. Les consommateurs de la province peuvent maintenant utiliser Afterpay auprès des détaillants canadiens et internationaux partenaires ainsi que choisir soit le français canadien ou l'anglais comme langue.

Afterpay, dont le lancement officiel au Canada a eu lieu en août 2020, permet aux acheteurs de recevoir leurs produits immédiatement et de les payer en quatre versements échelonnés sur six semaines. Le service est entièrement gratuit pour les clients canadiens et aide les consommateurs à dépenser leur argent de façon responsable, en évitant d'avoir à payer des intérêts et des frais ou d'avoir des dettes renouvelables ou prolongées.

Willy Huo, responsable du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande chez SHEIN, déclare : « Nous sommes heureux d'étendre notre partenariat mondial avec Afterpay à l'ensemble du Canada, notamment dans la province de Québec. Les résultats sont très encourageants et prouvent que les consommateurs canadiens accordent beaucoup d'importance à la simplicité, à la facilité et à la souplesse lors de leurs achats. En ajoutant Afterpay à nos services, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients canadiens une expérience de paiement flexible de calibre mondial, laquelle a généré d'excellents résultats commerciaux, notamment une augmentation de la taille des paniers et de la fréquence des achats. »

En novembre 2020, Afterpay a lancé le magasinage transfrontalier, ce qui a permis aux commerces de détail canadiens de rejoindre un bassin international de jeunes acheteurs engagés. Les principaux commerçants offrant des services transfrontaliers constatent que plus de 50 % des transactions effectuées à l'aide d'Afterpay sont réalisées à l'extérieur du Canada. Les consommateurs canadiens en profitent également : depuis l'introduction du magasinage transfrontalier, ils ont effectué des achats auprès de plus de 1 000 commerçants américains.

Melissa Davis, responsable de l'Amérique du Nord chez Afterpay, affirme : Notre expansion au Québec ainsi que nos services transfrontaliers offrent aux commerçants canadiens plus de moyens de rejoindre notre bassin de jeunes consommateurs engagés qui génèrent des valeurs de commande et des ventes plus élevées ainsi qu'une conversion accrue. »

Afterpay s'associe à un vaste réseau de marques que les consommateurs adorent, y compris de nouveaux partenariats au Canada dont l'annonce est récente : il s'agit des marques SHEIN, Roots, Rains, Triarchy et Clarins. En novembre 2020, le répertoire de magasins d'Afterpay a permis à ses marchands partenaires à travers le monde de bénéficier de plus de 35 millions de renvois. Afterpay a réussi à faire augmenter les taux de conversion des clients de plus de 20 % et la valeur moyenne des commandes de plus de 25 %, et ce, comparativement à tous les autres modes de paiement.

À propos d'Afterpay Limited

Afterpay Limited (ASX: APT) transforme la façon dont nous payons en permettant aux clients de recevoir des produits immédiatement et de payer leurs achats en quatre versements, toujours sans intérêt. Le service est entièrement gratuit pour les clients qui paient à temps, ce qui aide les gens à dépenser de façon responsable en évitant d'avoir à payer des intérêts et des frais ou d'avoir des dettes pendant longtemps. En date du 30 septembre 2020, près de 64 000 détaillants parmi les plus populaires au monde offraient le service Afterpay, et plus de 11 millions de clients à travers le monde l'avaient utilisé lors de transactions effectuées au cours des 12 derniers mois.

Afterpay est actuellement offert en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Royaume-Uni, où il est connu sous le nom de « Clearpay ». L'entreprise a comme mission de contribuer à une économie au sein de laquelle tout le monde est gagnant.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1224081/Afterpay_Mint_Logo.jpg

SOURCE Afterpay

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Samantha Bonizzi, [email protected], http://afterpay.com

Liens connexes

http://afterpay.com