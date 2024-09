AFFIRMER LE DROIT À LA TRANSPARENCE : RAPPORT D'ACTIVITÉ 2023-2024 DE LOBBYISME QUÉBEC

QUÉBEC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Le commissaire au lobbyisme, Me Jean-François Routhier, rend public le rapport d'activité 2023-2024 de Lobbyisme Québec, intitulé Affirmer le droit à la transparence, qui a été déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

Redoublant d'efforts pour que les citoyens tirent le maximum de bénéfices de la Loi qui encadre les activités de lobbyisme au Québec, notre institution constate les retombées concrètes de ses actions, qui se sont notamment traduites, en 2023-2024, par :

2 772 nouveaux lobbyistes inscrits, 6 010 lobbyistes actifs et 2 643 déclarations et avis inscrits au registre Carrefour Lobby Québec;

40 358 nouveaux utilisateurs de Carrefour Lobby Québec;

5 105 activités de surveillance et de conformité, soit : 1 094 activités de surveillance; 4 011 activités de conformité;

15 enquêtes conclues, dont 5 ont été transmises au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour l'imposition de sanctions pénales;

3 327 demandes de renseignements et d'assistance-conseil traitées par notre équipe;

2 320 personnes rencontrées dans le cadre de plus de 50 formations offertes.

« L'objectif ultime de nos actions des dernières années, et de la dernière année en particulier, consiste à mettre en œuvre le droit à la transparence des citoyennes et des citoyens du Québec, qui souhaitent, qui demandent, qui exigent une plus grande transparence en matière de lobbyisme. La mise en ligne du registre Carrefour Lobby Québec et les nombreuses fonctionnalités qui s'ajoutent de façon continue depuis sa mise en ligne concrétisent plus que jamais cette transparence. Toutefois, une réforme de la Loi actuelle, qui date de 2002, demeure incontournable pour permettre à l'État québécois de bénéficier d'une véritable culture de transparence », déclare le commissaire, qui fait de cette réforme l'objectif prioritaire de Lobbyisme Québec pour la prochaine année.

Pour prendre connaissance de l'ensemble des résultats, consultez le rapport d'activité 2023-2024.

Notre mission

Lobbyisme Québec a pour mission de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d'assurer leur sain exercice en vertu de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes. En faisant la promotion de la transparence et en soutenant le droit à l'information du public, l'institution contribue au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

Les activités de l'institution sont placées sous l'autorité du commissaire au lobbyisme du Québec, personne désignée par l'Assemblée nationale.

