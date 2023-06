MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal annonce aujourd'hui le lancement de VOX, un vaste processus de consultation publique pour la mise à jour de son plan directeur 2023-2043 pour YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et pour YMX Aérocité internationale de Mirabel.

VOX permettra aux citoyens et aux utilisateurs de donner leur opinion facilement pour aider à façonner les aéroports de demain. Au cours des prochains mois, ce processus sera déployé en quatre phases visant à susciter la participation et l'engagement du public et des parties prenantes :

Consultation du grand public axée spécifiquement sur le futur de YUL via une plateforme en ligne disponible dès maintenant ; Publication d'un document déclencheur de réflexion sur les grands enjeux de développement de YUL et YMX et consultation des parties prenantes pour chacun des aéroports ; Conception du plan directeur provisoire et validation auprès des parties prenantes Dépôt du plan directeur final et validation auprès des entités responsables

« Notre organisation a toujours accordé une grande valeur à l'engagement du public, mais est déterminée, depuis quelques années, à en faire plus. Le lancement de VOX en est la preuve, a déclaré Martin Massé, vice-président, Affaires publiques et vice-président, Développement durable. Nous voulons vous entendre : les sites aéroportuaires font partie intégrante de leurs communautés et vos suggestions sont essentielles au succès de cette initiative ».

ADM rédige un plan directeur pour ses deux sites et ceux-ci sont mis à jour tous les 10 ans. Il s'agit d'un outil de planification essentiel à la création d'une stratégie à long terme qui sert ensuite de cadre aux futures activités de développement des sites, tout en assurant la flexibilité nécessaire pour répondre aux conditions changeantes de l'industrie.

« Cette approche d'engagement, taillée sur mesure et inspirée des meilleures pratiques de consultation publique, bonifiera certainement l'exercice de planification mené par nos équipes. Il offrira à notre organisation une opportunité de prendre des décisions éclairées sur la base des aspirations et des attentes à long terme de nos parties prenantes et du public », a conclu Martin Massé.

À propos d'Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

