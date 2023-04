Aéroplan et Parkland s'associent pour lancer un nouveau partenariat de fidélité

L'accord pluriannuel offrira aux Canadiens de nouvelles manières d'accumuler et d'échanger des points Aéroplan

Dès le lancement du partenariat, à l'automne 2023, les membres Aéroplan et du programme Récompenses Journie MC qui lient leurs comptes de fidélité pourront profiter de plus d'occasions d'accumulation et d'échange et auront davantage d'options pour accéder à de nouveaux privilèges

Toutes les marques canadiennes de stations-service et de dépanneurs de Parkland participeront, y compris Ultramar, Chevron, Pioneer, Fas Gas, ON the RUN et Marché Express

Des récompenses pour les recharges de véhicules électriques sont également prévues dans le cadre des programmes Récompenses JournieMC et Aéroplan

MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - Le programme Aéroplan d'Air Canada, le plus important programme de fidélité pour voyageurs au Canada, et Corporation Parkland (TSX : PKI), propriétaire des populaires marques de stations-service et dépanneurs Ultramar, Chevron, , Pioneer, Fas Gas, ON the RUN et Marché Express, sont heureux d'annoncer un nouveau partenariat de fidélité qui sera lancé à l'automne 2023.

Ian White, président de Parkland Canada (gauche) et Mark Nasr, président d’Aéroplan (droite). (Groupe CNW/Air Canada) Logos (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes ravis de nous associer à la gamme des marques de Parkland pour offrir aux membres Aéroplan une nouvelle manière d'accumuler et d'échanger des points au quotidien, a déclaré Mark Nasr, président d'Aéroplan. Nos membres demandent depuis longtemps un partenaire dans le secteur du carburant. La présence de Parkland partout au Canada, l'expérience de première qualité qu'elle offre dans la vente au détail, ainsi que ses investissements dans les carburants à faible bilan carbone et les infrastructures pour la recharge des véhicules électriques en font le partenaire idéal. »

« Notre partenariat stratégique avec Aéroplan unit deux excellents programmes de fidélité canadiens et propulse les stratégies de fidélisation et de croissance interne de Parkland, a expliqué Ian White, président de Parkland Canada. La raison d'être de Parkland est de faciliter les déplacements, et la conclusion d'un partenariat avec le principal programme de fidélité en matière de voyages et la plus importante société aérienne du Canada est le prolongement naturel de notre proposition aux clients. Nous sommes heureux de collaborer avec Aéroplan pour accélérer la croissance de notre programme Récompenses JournieMC et offrir à nos clients encore plus de choix et de valeur. »

Ensemble, les programmes de fidélité Aéroplan et Récompenses JournieMC disposeront d'une plateforme élargie pour renforcer l'engagement de millions de membres partout au Canada et offriront plus d'occasions d'accumulation et d'échange, plus d'options pour accéder à de nouveaux privilèges et une expérience inégalée. Nous communiquerons de plus amples renseignements d'ici le lancement, à l'automne 2023.

Aéroplan offre la possibilité d'accumuler et d'échanger des points dans le plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui réunit au-delà de 45 sociétés aériennes desservant environ 1 400 destinations dans le monde. Les membres Aéroplan peuvent échanger des points contre des primes aériennes pour tous les vols disponibles d'Air Canada; aucune période d'interdiction ni restriction ne s'appliquent, et ils n'ont pas à payer de supplément en argent pour les échanges. Les émissions de l'ensemble des vols réservés en échange de points Aéroplan et exploités par Air Canada sont automatiquement compensées par des crédits compensatoires de carbone fournis par CHOOOSE, le fournisseur d'Air Canada. Pour savoir plus sur Aéroplan, visitez le site aircanada.com/aeroplan.

Le programme de fidélité Récompenses JournieMC de Parkland offre aux clients l'accès à des récompenses et des privilèges lorsqu'ils font des achats dans le réseau de plus de 1 100 stations-service et dépanneurs participants qui s'étend d'un océan à l'autre. Les membres peuvent échanger les points qu'ils accumulent pour leurs achats de carburant, de biens de consommation, de nourriture et d'autres services contre des réductions en temps réel sur le carburant, des articles gratuits et des offres ciblées chez les détaillants Chevron, Ultramar, Pioneer, Fas Gas, ON the RUN et Marché Express participants. En unissant les gammes de marques, Parkland permet à ses clients de profiter d'une expérience exceptionnelle et de tirer pleinement parti de chaque arrêt.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

À propos de Parkland

Exerçant ses activités dans 25 pays, Parkland est un distributeur et un détaillant international de carburant. Son objectif est d'énergiser et de propulser les communautés. Chaque jour, Parkland fournit à plus d'un million de clients les carburants, les produits de première nécessité et les aliments de qualité dont ils ont besoin.

Avec un réseau d'environ 4 000 points de vente au détail et commerciaux au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes, Parkland possède des capacités d'approvisionnement, de distribution et de commerce qui lui permettent d'accélérer sa croissance et d'améliorer son rendement. En plus de répondre aux besoins de nos clients en matière de carburants essentiels, nous leur offrons de nombreuses solutions pour les aider à réduire leur impact environnemental. Il s'agit notamment de l'échange de crédits d'émission de carbone et du négoce des énergies renouvelables, de l'énergie solaire, de la fabrication d'énergies renouvelables et de la recharge ultrarapide de véhicules électriques.

Le modèle d'affaires éprouvé de Parkland est axé sur la croissance interne, son avantage en matière d'approvisionnement - en mettant à profit sa taille et son infrastructure intégrée de raffinage et d'approvisionnement -, l'acquisition prudente et l'intégration fructueuse. Dans le cadre de notre stratégie, nous nous concentrons sur l'expansion de nos activités existantes dans des marchés résilients, tout en favorisant la croissance de nos activités dans le domaine de l'alimentation, des produits de première nécessité et des énergies renouvelables, ainsi qu'en aidant nos clients à décarboner leurs activités. Notre activité repose sur notre personnel et sur nos valeurs en matière de sécurité, d'intégrité, d'action sociale et de respect, qui sont profondément ancrées à l'échelle de l'entreprise. Pour en savoir plus sur le programme Récompenses JournieMC, visitez journie.ca.

Énoncés prospectifs formulés pour le compte de Parkland

Certains énoncés du présent communiqué constituent de l'information et des énoncés prospectifs (collectivement, des « énoncés prospectifs »). On reconnaît ces énoncés prospectifs à l'emploi d'expressions telles que « s'attend à », « pourra », « prévoit », « pourrait », « croit », « continuera de », « cherche à » ainsi que des termes analogues. Plus précisément, le présent communiqué contient des énoncés prospectifs à l'égard, entre autres, des objectifs, stratégies, projets et plans commerciaux de Parkland, ainsi que de leur mise en œuvre et leurs répercussions; et du nouveau partenariat de fidélité conclu entre Aéroplan et Parkland, des détails reliés au présent communiqué, des avantages, des occasions et de l'expérience client qui résultent de ce partenariat, ainsi que du lancement, de la mise en œuvre et du moment de ce partenariat.

Ces énoncés sont associés à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent substantiellement de ceux qui y sont prévus. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude de ces attentes, et on ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs du présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Parkland ne s'engage aucunement à diffuser publiquement des mises à jour ou des révisions de quelque énoncé prospectif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières l'y contraignent. Les résultats réels peuvent différer substantiellement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs en raison de nombreux risques, hypothèses et incertitudes, notamment, mais sans s'y limiter : l'incapacité d'obtenir l'approbation de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et du RAAA de la part de la TSX; l'incapacité de réaliser les avantages prévus de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités; l'incapacité d'effectuer des achats dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, y compris au titre du RAAA; la conjoncture générale de l'économie, du marché et des affaires, y compris la durée et les conséquences de la pandémie de COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne; la capacité de Parkland à réaliser ses stratégies commerciales, y compris, sans s'y limiter, la capacité de Parkland de réaliser des acquisitions prudentes et de bien les intégrer, de mener à bien des projets de croissance interne et de financer de telles acquisitions et de tels projets selon des modalités raisonnables; la capacité de l'industrie; les mesures concurrentielles prises par d'autres sociétés; les marges de raffinage et de commercialisation; la capacité des fournisseurs à satisfaire aux engagements; les mesures prises par des autorités publiques ou des organismes de réglementation, y compris des hausses de taxes ou une restriction des accès à certains marchés; des changements et des développements dans la réglementation environnementale et autres réglementations; d'autres facteurs dont bon nombre échappent à la volonté de Parkland. Consultez également les descriptions des risques et incertitudes qui figurent dans les sections « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » de la notice annuelle révisée de Parkland datée du 17 mars 2022, ainsi que dans les sections « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la notice d'information annuelle datée du 21 mars 2023, et du rapport de gestion du quatrième trimestre de 2022 daté du 2 mars 2023. Ces documents sont déposés dans SEDAR et accessibles sur le site Web de Parkland, au www.parkland.ca. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont émis expressément sous réserve de cette mise en garde.

