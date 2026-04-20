ST-LAURENT, QC, le 20 avril 2026 /CNW/ - Aeromag lance GestOp AI (brevet en instance), un logiciel de gestion des opérations de dégivrage, dont les fonctionnalités propulsées par l'intelligence artificielle, optimisent l'ensemble du processus.

Gabriel et Marie-Élaine Lépine, coprésident.e.s d'Aeromag (Groupe CNW/Aeromag)

Dans une industrie aéronautique en constante évolution, à la recherche de solutions pour limiter ses impacts environnementaux, l'innovation s'impose. C'est dans cette optique qu'Aeromag a intégré des fonctionnalités alimentées par l'IA à son logiciel interne de gestion des opérations, développé dès le début de l'entreprise, afin de créer un outil encore plus performant pour optimiser les opérations de dégivrage.

« Avec GestOp AI, notre ambition est claire : offrir une solution prédictive, efficace et novatrice, qui permettra de gagner du temps, de réduire les coûts et de diminuer la consommation de glycol et de carburant. » - Gabriel Lépine, coprésident d'Aeromag

Développé en étroite collaboration avec Vooban, GestOp AI se distingue par :

Une exécution intuitive des tâches

Une sécurité accrue

Une réduction des coûts d'exploitation

Un gain de temps

Une réduction de la consommation de glycol et de carburant

Une optimisation de la performance et de l'efficacité des opérations

Grâce à ses capacités d'analyse et d'optimisation, GestOp AI contribue à une réduction significative de la consommation de glycol, estimée entre 3% et 10% par saison de dégivrage. Cette solution favorise une utilisation plus responsable des ressources et une réduction des coûts d'exploitation.

Disponibilité

Les détails du produit GestOp AI sont disponibles dès maintenant sur le site web d'Aeromag. Plusieurs compagnies aériennes et des aéroports canadiens utilisent déjà le logiciel.

À propos

Aeromag est un chef de file en solutions de dégivrage d'avions et de recyclage du glycol, et est présent dans 17 aéroports : au Canada (7), aux États-Unis (8) et au Royaume-Uni (2). L'entreprise, dont l'objectif est d'atteindre la carboneutralité d'ici 2035, développe des technologies d'avant-garde en matière de dégivrage et assure la récupération ainsi que le recyclage des fluides usés.

Pour plus d'informations ou demandes d'entrevues, veuillez contacter Élise Desforges (Responsable marketing, communications et responsabilité sociale).

SOURCE Aeromag