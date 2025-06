MONTRÉAL, 4 juin 2025 /CNW/ - aerial.ai, un pionnier de la technologie de détection par distortion des signaux WiFi, et nami.ai pte Ltd, un innovateur en matière de détection par fusion de données et de solutions connectées augmentées par l'IA, ont annoncé aujourd'hui une coopération stratégique visant à offrir des solutions de surveillance des locaux résidentiels et commerciaux au moyen de moteurs intégrés.

La technologie de détection par distortion des signaux WiFi détecte les perturbations des signaux WiFi entre les appareils. L'activité humaine perturbe ces signaux, ce qui permet au logiciel de détection des signaux WiFi de repérer et de valider ces mouvements.

Cette collaboration exploite les forces des deux entreprises pour mettre au point des systèmes évolutifs et respectueux de la vie privée qui soutiennent la vie autonome des personnes âgées et favorisent une infrastructure intelligente dans différentes industries. Au-delà des cas d'utilisation avancés dans le secteur des soins aux personnes âgées, le partenariat est particulièrement pertinent afin de développer cinq applications commerciales pour les acteurs des secteurs des télécommunications et des technologies immobilières : surveillance de la maison, détection des intrusions, tranquillité d'esprit pour les familles et les proches aidants, sécurité publique et automatisation des systèmes de Chauffage / Climatisation.

« Nos technologies se complètent parfaitement », a déclaré Michel Allegue, cofondateur et chef des technologies d'Aerial.ai. « De la détection précise de l'occupation réelle à la découverte de tendances significatives dans l'activité quotidienne, la fusion de la technologie multicapteur de nami et de la capacité d'analyse avancée de l'IA d'Aerial offre une plateforme polyvalente et unifiée pour la détection ambiante de prochaine génération. »

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, nami.ai a acquis une participation de 47 % dans Aerial.ai, réaffirmant son engagement à long terme envers le développement commun et le déploiement mondial d'applications avancées de détection de mouvement WiFi.

Pour diriger ce nouveau chapitre, Jean-Eudes Leroy, cofondateur et PDG de nami, a été nommé PDG d'Aerial.ai. M. Leroy possède une vaste expertise en matière de détection ambiante et une vision claire de la façon dont l'AIoT et la connectivité de prochaine génération peuvent transformer des secteurs comme les soins aux personnes âgées et la sécurité commerciale et résidentielle.

« Nous sommes ravis de proposer des solutions non invasives et rentables à des problèmes réels, qu'il s'agisse de rendre les maisons plus sûres pour les parents et les familles vieillissants ou d'améliorer les renseignements sur les immeubles », a déclaré Jean-Eudes Leroy. « Ensemble, nami et Aerial offrent un portefeuille de 73 brevets déposés et en instance dans les domaines de la détection par radiofréquence, des algorithmes de détection d'IA et des architectures de maillage intelligent, ce qui nous positionne comme une plateforme importante pour favoriser la prochaine vague d'IdO alimenté par l'IA. »

Negar Ghourchian, cofondatrice et vice-présidente de la recherche et du développement chez Aerial.ai, a déclaré : « En combinant l'analyse basée sur le WiFi à la détection ambiante multimodale, nous entrons dans une nouvelle ère de précision et de fiabilité en matière d'observations comportementales, y compris les habitudes de sommeil. Cela va au-delà des soins traditionnels; il s'agit de créer des environnements intelligents qui comprennent vraiment la présence humaine réelle et s'y adaptent. »

Le partenariat est axé sur des solutions liées au vieillissement chez soi, et des mises à niveau du projet pilote devraient être lancées au troisième trimestre de 2025 en Espagne, au Benelux, aux États-Unis, au Japon et à Singapour. La feuille de route conjointe comprend également des offres en matière de surveillance de propriété, de prévention des intrusions, de sécurité publique et d'efficacité des systèmes de CVC, ce qui permet aux partenaires des secteurs des télécommunications et des technologies immobilières d'offrir des milieux de vie plus intelligents et plus sécuritaires.

À propos d'Aerial.ai

Établie à Montréal, au Canada, Aerial se spécialise dans les systèmes de senseurs WiFi qui permettent l'indication de présence et les observations sur les comportements humains, sans dispositifs portables ou caméras. Ses logiciels de détection de mouvement WiFi s'intègrent aux plateformes de télécommunications et d'objets connectés, offrant des analyses d'IA optimisées pour les soins aux personnes âgées et les applications de services d'immeubles intelligents.

À propos de nami.ai

nami, qui a son siège social à Singapour et un bureau à Paris, conçoit des logiciels de détection par fusion de données pour les maisons et les bâtiments intelligents. Sa mission est de fournir des systèmes AIoT dynamiques et évolutifs qui favorisent la sécurité, la sûreté et le bien-être en temps réel dans les secteurs des technologies de soins, des technologies immobilières et de la sécurité.

