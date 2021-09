« Après une année sous le signe de l'incertitude qui laissait peu de place à l'organisation de concerts ou d'événements en direct, nous sommes ravis de nous associer à ces artistes pour aider les Canadiens et Canadiennes à profiter pleinement de la vie une fois qu'ils seront vaccinés », a déclaré Jeff Leeming, directeur de marque principal, Advil, GSK Soins de santé aux consommateurs. « Le mot d'ordre de la campagne #AprèsMonVaccin est "la lumière au bout du tunnel". Personnellement, les concerts en direct m'ont vraiment manqué pendant la pandémie de COVID-19 et cette campagne célèbre le retour de tels événements. C'est également la raison d'être d'Advil : aider les Canadiens et Canadiennes à continuer à avancer, à bouger, à créer et, surtout, à tirer parti des nouvelles occasions qui se présenteront à l'issue de la pandémie. »

Depuis plus de trente ans, les Canadiens et Canadiennes font confiance à Advil pour le soulagement rapide et efficace de la douleur afin de continuer à mordre dans la vie. Chaque journée regorge de possibilités, donc nous invitons la population canadienne à se préparer à prendre en charge les effets secondaires courants de la vaccination contre la COVID-19, comme la fièvre, les maux de tête et la douleur au point d'injectioni,ii, pour s'assurer de ne rien manquer. Les Canadiens et Canadiennes pourront en outre commencer à penser à la vie après la vaccination.

« Je me nourris de l'énergie qu'une foule en direct apporte lors d'une performance, et j'ai hâte de ressentir cela à nouveau », a déclaré TÖME. « Je suis tellement excité de remonter sur scène que je peux déjà pratiquement entendre la foule chanter. Obtenir mon vaccin a de nouveau rendu cette possibilité bien réelle. »

Pour en apprendre davantage à propos des Sessions #AprèsMonVaccin, rendez-vous sur le site aprèsmonvaccin.ca. Vous trouverez des renseignements sur le profil d'innocuité d'Advil (ibuprofène) à l'adresse www.advil.ca/fr/coronavirus/. Veuillez adresser toutes vos questions concernant vos besoins particuliers en matière de traitement à votre médecin, à votre pharmacien ou à un professionnel de la santé.

GSK est une société mondiale de soins de santé axée sur la science qui s'est donné pour mission d'aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Pour en savoir davantage, visitez le site www.ca.gsk.com/fr-ca.

