« Advil est fier de présenter cette nouvelle campagne aux Canadiens et aux Canadiennes et de les aider à combattre rapidement la douleur », a déclaré Amrita Maharajh, cheffe de marque d'Advil.

La campagne sera lancée le 13 octobre et se poursuivra tout au long de la saison de la NFL, jusqu'à son point culminant, le Super Bowl LIX. Les Canadiens pourront découvrir cette campagne grâce à un déploiement multimédia complet incluant la télévision, le numérique, les réseaux sociaux, l'affichage, la vente au détail et les relations publiques.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Advil pour soutenir les 14,5 millions de passionnés de la NFL au Canada », a ajouté Gavin Kemp, directeur général de NFL Canada. « Et qui de mieux pour l'incarner qu'un talentueux joueur canadien comme Chase Brown? »

Les Liqui-Gels Advil agissent rapidement pour soulager les maux de tête, les douleurs musculaires et articulaires, la fièvre, les crampes menstruelles, la douleur migraineuse et les symptômes de la migraine, comme la nausée et la sensibilité à la lumière et au bruit. Advil attaque rapidement la douleur tenace pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie. Les Liqui-Gels sont vendus au Canada* en deux dosages : ordinaire (200 mg) et extra-fort (400 mg).

*Au Québec, les Liqui-Gels Advil extra-forts (400 mg) sont distribués par le pharmacien.

Pour en savoir plus sur les Liqui-Gels Advil, visitez advil.ca/fr/liqui-gelsmd-advil/.

Liqui-GelsMD est une marque de commerce ou une marque déposée de Catalent Pharma Solutions.

À propos d'Haleon

Haleon (LSE / NYSE : HLN) est un chef de file mondial dans le domaine de la santé des consommateurs dont le but est d'offrir une meilleure santé quotidienne avec humanité. Le portefeuille de produits Haleon comporte cinq grandes catégories, soit la santé buccodentaire, le soulagement de la douleur, la santé respiratoire, la santé digestive et autre, ainsi que les vitamines, minéraux et suppléments (VMS). Ses marques de longue date, comme Advil, Sensodyne, Voltaren, NeoCitran, Polident et Centrum, sont le résultat d'une science de confiance, de l'innovation et d'une connaissance approfondie de l'humain.

