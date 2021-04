DUBLIN et LONDRES, le 12 avril 2021 /CNW/ - Endo International plc (NASDAQ : ENDP) et ADVANZ PHARMA Corp. Limited, une société pharmaceutique spécialisée avec une orientation stratégique sur les médicaments complexes, sont heureuses d'annoncer aujourd'hui que la filiale d'Endo International plc Endo Ventures Limited a conclu une entente définitive avec Correvio International Sàrl, une filiale d'ADVANZ PHARMA, pour la commercialisation et la distribution de Xydalba® (chlorhydrate de dalbavancine) au Canada.

En vertu des conditions de l'entente, Endo Ventures Limited sera responsable des activités de distribution, de vente, de marketing, d'affaires médicales, de tarification et de remboursement au Canada. La société affiliée d'Endo Venture Limited, Paladin Labs Inc., une société d'exploitation d'Endo International plc, se chargera de ces activités. ADVANZ PHARMA sera responsable de la fourniture du médicament. Paladin Labs a pour objectif de lancer le produit en 2021. ADVANZ PHARMA fournira des mises à jour commerciales supplémentaires au besoin.

En septembre 2018, Xydalba® a été approuvé par Santé Canada pour le traitement des patients adultes atteints d'infections bactériennes aiguës de la peau et des structures cutanées (acute bacterial skin and skin structure infections, ABSSSI) causées par des isolats sensibles à cet antibiotique des microorganismes à Gram positif, comme le Staphylococcus aureus (y compris les souches sensibles et les souches résistantes à la méthicilline [SARM]).

Simon Tucker, directeur commercial des produits établis chez ADVANZ PHARMA, a déclaré : « ADVANZ PHARMA est très enthousiaste à l'idée de ce nouveau partenariat. Paladin apporte avec elle une connaissance approfondie du marché canadien et du segment de marché des anti-infectieux, et nous sommes convaincus que ce partenariat sera une réussite. »

Livio Di Francesco, vice-président et directeur général de Paladin, a déclaré : « Ce lancement permettra non seulement d'offrir davantage de choix, mais aussi d'élargir l'accès. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec ADVANZ PHARMA pour offrir ce produit important aux patients canadiens concernés. »

À propos d'Endo et de Paladin Labs Inc.

Endo (NASDAQ : ENDP) est une société pharmaceutique spécialisée qui est déterminée à aider toutes les personnes qui font appel à ses services à vivre la meilleure vie possible grâce à la prestation de thérapies de qualité qui améliorent la vie. Nos dizaines d'années couronnées de succès prouvé ont été rendues possibles grâce à une équipe mondiale d'employés passionnés qui collaborent afin d'offrir les meilleurs traitements. Ensemble, nous transformons avec audace les perspectives en traitements bénéfiques pour ceux qui en ont besoin, quand ils en ont besoin. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.endo.com ou communiquez avec nous par l'entremise de LinkedIn.

Paladin Labs Inc., dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée axée sur l'acquisition ou l'obtention de licences de produits pharmaceutiques novateurs pour le marché canadien. Paladin possède une organisation de marketing et commerciale ciblée qui l'a aidée à se transformer en l'une des principales sociétés pharmaceutiques spécialisées au Canada. Paladin est une société d'exploitation d'Endo International plc. Pour de plus amples renseignements, visitez les sites suivants :www.endo.com ou https://www.paladin-labs.com/?lang=fr.

À propos de ADVANZ PHARMA

ADVANZ PHARMA est une société pharmaceutique spécialisée avec une orientation stratégique sur les médicaments complexes en Europe.

Grâce à son expertise approfondie en matière d'anti-infectieux, d'endocrinologie et de maladies cardiovasculaires, ADVANZ PHARMA est un partenaire spécialiste en ce qui concerne la commercialisation de médicaments complexes dans les hôpitaux européens.

ADVANZ PHARMA détient un siège social opérationnel à Londres, un centre d'excellence opérationnel à Mumbai, des sociétés affiliées commerciales en Amérique du Nord, en Europe et en Australie/Nouvelle-Zélande, ainsi qu'un réseau mondial établi de partenaires commerciaux dans le reste du monde. Pour de plus amples renseignements, visitez le site suivant : www.advanzpharma.com.

Mise en garde sur les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris les déclarations de M. Di Francesco et de M. Tucker, ainsi que d'autres déclarations relatives à la distribution, aux ventes, au marketing, aux affaires médicales, à la tarification, au remboursement et au lancement de Xydalba®, au sens de la « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières pertinentes. Les déclarations contenant les termes tels que « croit », « s'attend », « anticipe », « entend », « estime », « prévoit », « fera », « peut », « envisage », « a l'intention de », « orientation », « futur », « avenir » ou toute autre expression semblable sont des déclarations prospectives. Comme ces déclarations reflètent les opinions, les attentes et les croyances actuelles concernant des événements futurs, ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et les lecteurs ne doivent pas s'y fier indûment, ni se fier indûment à d'autres déclarations ou renseignements prévisionnels compris dans ce communiqué de presse. Les investisseurs noteront que bon nombre de facteurs décrits de manière détaillée dans les documents dirigés par Endo International plc avec des organismes de réglementation des valeurs mobilières aux États-Unis et au Canada, y compris sous la rubrique « Risk Factors » des dépôts de formulaires 10-K, 10-Q et 8-K d'Endo auprès de la Securities and Exchange Commission et auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada, liés au système électronique de données, d'analyse et de recherche

(« SEDAR ») et énumérés autrement qu'aux présentes, pourrait affecter les résultats financiers futurs d'Endo, ce qui pourrait modifier sensiblement les résultats réels estimés et exprimés d'Endo dans toute déclaration prospective. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont qualifiées par ces facteurs de risque qui, individuellement ou dans leur ensemble, pourraient faire en sorte que les résultats réels d'Endo diffèrent de manière importante des résultats prévus et historiques Endo n'assume aucune obligation de mise à jour publique de toute déclaration prospective, qu'elle résulte de nouveaux renseignements, de futurs développements ou de toute autre nature, à moins que cela ne soit requis en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/530208/Endo_International_plc_Logo.jpg

SOURCE Endo International plc

Renseignements: CONTACT : Médias : Heather Zoumas-Lubeski, (484) 216-6829, [email protected]; Investisseurs : Pravesh Khandelwal, (845) 364-4833, [email protected], http://www.endo.com

Liens connexes

http://www.endo.com