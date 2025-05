TAIPEI, 19 mai 2025 /CNW/ - Advantech, un chef de file mondial de l'informatique industrielle en périphérie, présente ses capacités d'intégration complètes avec NVIDIA Jetson Thor au salon COMPUTEX 2025, kiosque K0605. Dotée de la plateforme d'IA de périphérie MIC-743 haute performance, Advantech offre une solution optimisée, compacte et robuste pour la mobilité intelligente, le VLM (Vision Language Model) en périphérie et la robotique humanoïde.

Cette démonstration en direct met en lumière la capacité d'Advantech à concevoir un pipeline complet du capteur à l'inférence, de l'entrée de caméra multiformat au traitement de l'IA en temps réel en périphérie, le tout connecté par Ethernet haute vitesse avec une latence minimale.

Architecture complète de l'IA de périphérie : du capteur à l'inférence en temps réel

L'intégration du système commence au niveau du capteur, prenant en charge une variété d'interfaces de caméra comme MIPI CSI et d'autres protocoles industriels à grande vitesse. Les données du capteur sont acheminées via NVIDIA Holoscan Sensor Bridge, une plateforme de diffusion en continu capteur-Ethernet conçue pour les applications à faible latence, et agrégées via le commutateur de capteur à haute vitesse d'Advantech, prenant en charge jusqu'à 2 liaisons montantes 10GoE selon la configuration du système. Ces données sont ensuite transmises directement dans le MIC-742, un système informatique d'IA compact, robuste et haute performance basé sur le module NVIDIA Jetson Thor et alimenté par la plateforme NVIDIA Holoscan.

Tirant parti de la caméra sur Ethernet et de la mise en réseau à haut débit, l'architecture assure une latence ultra-faible et un traitement efficace des données, essentiels pour les applications mobiles et d'IA périphérique essentielles à la sécurité.

MIC-743 : Ordinateur intégré compact pour l'IA physique et la robotique humanoïde

La MIC-743, qui est conçue pour être déployée en périphérie dans des environnements difficiles, offre ce qui suit :

Module NVIDIA Jetson Thor avec des performances d'IA de 2070 FP4 TFLOPS alimentées par le UTG NVIDIA Blackwell.

avec des performances d'IA de 2070 FP4 TFLOPS alimentées par le UTG NVIDIA Blackwell. Mémoire LPDDR5X de 128 Go pour un fonctionnement transparent des modèles d'IA générative, y compris les GML, les VLM et les transformateurs de vision.

pour un fonctionnement transparent des modèles d'IA générative, y compris les GML, les VLM et les transformateurs de vision. 1 x100 Go QSFP28 + 1 réseau local 5 GoE pour l'entrée du capteur à bande passante haut débit.

pour l'entrée du capteur à bande passante haut débit. E/S riches : 4 ports USB 3.2, HDMI, 4 ports CAN, I2C, carte SIM, audio

: 4 ports USB 3.2, HDMI, 4 ports CAN, I2C, carte SIM, audio Expansion : Prise en charge des caméras GMSL2, M.2 NVMe, M.2 Wi-Fi, SATA, TPM

: Prise en charge des caméras GMSL2, M.2 NVMe, M.2 Wi-Fi, SATA, TPM Conception robuste : Fonctionnement de -10 °C à 60 °C, vibration de 3 Gbis, entrée de 9 à 36 V

En remplaçant les systèmes traditionnels x86 par une seule plateforme ARM, le MIC-743 offre des performances d'IA plus élevées, une consommation d'énergie plus faible, une empreinte plus petite et un déploiement plus rapide, ce qui est idéal pour l'IA physique et la robotique humanoïde.

Accélérer le déploiement grâce à l'intégration de l'écosystème

Possédant une expérience approfondie de l'architecture de périphérie, Advantech intègre le matériel d'IA, l'infrastructure de capteurs et la mise en réseau dans une solution d'IA de périphérie prête à être déployée. Qu'il s'agisse de machines lourdes, de robotique humanoïde ou de systèmes autonomes, le MIC-743 raccourcit le temps de mise sur le marché, autorisant le multitâche avec des performances en temps réel pour la prise de décision basée sur la vision.

Cette approche intégrée aide les clients à :

Réduire la complexité du système et le temps de déploiement

Optimiser le facteur de forme et l'efficacité énergétique par rapport aux systèmes traditionnels

Évoluer dans les cas d'utilisation de mobilité et industrielle avec un effort d'ingénierie minimal

À voir en direct au salon COMPUTEX - kiosque K0605

Au salon COMPUTEX 2025, Advantech offre une démonstration en direct exclusive de sa mise en œuvre complète du module Jetson Thor, propulsé par la fonctionnalité de recherche et de résumé vidéo de NVIDIA. Les visiteurs peuvent découvrir comment la fusion des capteurs et l'accélération de l'IA se combinent dans le MIC-743.

Visitez le kiosque K0605 pour découvrir l'avenir de l'informatique basée sur l'IA prête pour la mobilité, conçue et offerte par Advantech.

À propos d'Advantech : Advantech a pour vision de favoriser une planète intelligente. L'entreprise est un chef de file mondial dans les domaines des systèmes intelligents et des plateformes intégrées de l'IdO. Pour adopter les tendances de l'IdO, des mégadonnées et de l'intelligence artificielle, Advantech fait la promotion des solutions matérielles et logicielles de l'IdO avec le noyau d'intelligence de périphérie WISE-PaaS afin d'aider les partenaires commerciaux et les clients à relier leurs chaînes industrielles. Advantech travaille également avec des partenaires commerciaux pour créer conjointement des écosystèmes commerciaux qui accélèrent l'objectif de l'intelligence industrielle. (www.advantech.com)

