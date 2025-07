TAIPEI, 15 juillet 2025 /CNW/ - Advantech, chef de file mondial des systèmes intelligents et des plateformes intégrées de l'IdO, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme de contrôle IdO AMAX. Cette solution innovante combine les fonctions de PLC, d'IPM et d'IdO dans une seule plateforme logicielle, simplifiant ainsi l'intégration traditionnelle des systèmes tout en assurant des performances déterministes en temps réel pour les applications d'automatisation de précision.

Une architecture de contrôle unifié

La nouvelle informatique en périphérie et le rendement en temps réel optimisé renforcent le contrôle de l’automatisation PLC sur PC (PRNewsfoto/Advantech)

AMAX règle les problèmes liés aux configurations d'automatisation fragmentées, où des PLC, des IPM et des modules de communications distincts entravent l'intégration et créent des goulots d'étranglement sur le plan du rendement. Cette plateforme combine ces fonctions en une unique solution sur PC tirant parti de l'Ethernet industriel EtherCAT et de systèmes d'exploitation en temps réel, offrant ainsi une précision à la microseconde pour la fabrication de semi-conducteurs, l'assemblage à grande vitesse et les systèmes de production assistés par la vision.

Basée sur le cadre CODESYS avec les environnements d'exécution Windows et Linux, AMAX permet aux fabricants de tirer parti d'applications existantes tout en accédant à des capacités avancées en temps réel. L'environnement de programmation IEC 61131-3 assure une migration fluide des systèmes PLC traditionnels et prend en charge les applications sophistiquées de contrôle de mouvement et de robotique.

Un portefeuille de contrôleurs évolutifs

La gamme AMAX propose trois catégories de contrôleurs optimisés pour des applications spécifiques. Les contrôleurs de panneau (série AMAX-PT) sont équipés de processeurs Intel® Core™ et Intel Atom® avec des options d'affichage polyvalentes, idéaux pour les concepts de contrôle centrés sur l'IHM dans l'automatisation d'usine. Les contrôleurs PC industriels (série AMAX-7) offrent une extensibilité élevée et des interfaces d'E/S étendues, prenant en charge des processus de fabrication complexes et l'inspection visuelle. Les contrôleurs intégrés (série AMAX-5) offrent des conceptions compactes avec une expansion flexible grâce aux modules d'E/S en tranches et PCIe AMAX-5000, parfaits pour l'acquisition de données en périphérie et les applications de contrôle de complexité moyenne. Chaque plateforme prend en charge l'expansion complète des E/S d'EtherCAT avec le soutien des protocoles, y compris MQTT, OPC UA, CANOpen et Modbus pour l'intégration de l'automatisation existante.

D'excellents rendements en temps réel

AMAX offre d'excellents rendements en temps réel grâce à l'approche d'optimisation éprouvée d'Advantech. La plateforme intègre la technologie Intel® Time Coordinated Computing (TCC) à l'expertise spécialisée d'Advantech en matière d'ingénierie du BIOS et de contrôle de l'automatisation pour atteindre une durée de cycle comprise entre 500 μs et 1 ms avec une gigue minimale.

L'équipe d'ingénierie interne d'Advantech fournit un réglage spécialisé du système pour un rendement en temps réel optimal sur toutes les plateformes prises en charge. Cette approche, validée par des tests réalisés dans des centres de vérification dédiés, garantit un rendement temporel déterministe pour les applications d'automatisation exigeantes.

Une intégration complète des logiciels

AMAX Studio est un environnement logiciel entièrement intégré qui offre la configuration des appareils, le développement de programmes, le réglage de système et le diagnostic. Il prend en charge une vaste gamme d'appareils IdO d'automatisation, y compris les contrôleurs AMAX, les modules d'E/S et les principaux protocoles de bus de terrain industriels comme EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen et Modbus.

En regroupant ces fonctions complètes en une seule plateforme, AMAX Studio permet une intégration flexible de processus industriels spécifiques pour la conception et la construction de divers systèmes d'automatisation, réduisant ainsi considérablement le temps et les coûts de développement.

Des applications industrielles et des débouchés sur le marché

AMAX répond aux exigences essentielles en matière d'automatisation de précision, de systèmes de stockage d'énergie et d'applications de machines avancées. La précision de la synchronisation à la microseconde de la plateforme prend en charge les équipements de semi-conducteurs et l'assemblage électronique nécessitant une extrême précision, tandis que son architecture unifiée simplifie les systèmes de fabrication assistés par vision. Pour les applications de stockage d'énergie et d'infrastructure, les capacités IdO flexibles d'AMAX permettent la création de solutions de surveillance et de contrôle évolutives. Les fabricants de machines bénéficient de l'intégration de capacités d'automatisation avancées sans repenser les architectures d'équipement existantes. Les plateformes de contrôle IdO d'AMAX sont déjà disponibles. Pour en savoir plus, visitez le site Web ou communiquez avec les équipes des ventes d'Advantech de votre région.

