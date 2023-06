Digital Health Canada a annoncé les lauréats de cette année, récompensant Adrian Schauer pour son engagement visionnaire à révolutionner les soins à domicile.

TORONTO, le 7 juin 2023 /CNW/ - AlayaCare, une plateforme logicielle de bout en bout destinée à la gestion de soins à domicile, annonce aujourd'hui que son PDG et fondateur, Adrian Schauer, a été sélectionné comme l'un des meilleurs cadres en santé numérique pour l'année 2023. Digital Health Canada décerne chaque année des récompenses dans six catégories. La récompense Cadre de l'année en santé numérique (Digital Health Executive Award en anglais) est décernée par les pairs et reconnaît les contributions exceptionnelles en 2022 de trois cadres qui ont permis de faire progresser la santé numérique ou la santé virtuelle au Canada tant dans les secteurs public que privé.

Depuis la création d'AlayaCare en 2014, Adrian Schauer a constaté le besoin de décentraliser les soins, en les prodiguant à domicile, dans la mesure où les hôpitaux sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre et à un engorgement d'usagers, phénomène qui s'est intensifié au cours de la pandémie de COVID-19. M. Schauer entendait révolutionner le fonctionnement des soins à domicile au Canada pour mieux répondre aux besoins croissants d'une population canadienne vieillissante. Aujourd'hui, AlayaCare collabore tant avec les autorités sanitaires provinciales du Canada qu'avec des agences de soins à domicile privées. Son application mobile permet de recueillir des données en toute sécurité, d'effectuer des évaluations, de surveiller l'état de santé, de procéder à des analyses et d'optimiser la planification et les itinéraires de visites du personnel soignant.

« Je suis honoré d'être reconnu par Digital Health Canada en tant que Cadre de l'année en santé numérique pour 2023 », a déclaré Adrian Schauer, fondateur et chef de la direction d'AlayaCare. « Cette distinction confirme et consolide notre mission et notre engagement à transformer les soins à domicile pour que davantage de Canadiens puissent recevoir des soins dans le lieu qu'ils considèrent comme leur foyer. Nous créons une meilleure technologie pour obtenir de meilleurs résultats. » a ajouté M. Schauer.

Grâce à sa vision, AlayaCare continue d'innover grâce au groupe AlayaLabs, une équipe de recherche et développement dédiée qui fait appel à l'intelligence des données, à l'IA et à des algorithmes avancés pour continuer d'optimiser et d'avoir un impact positif sur la prestation des soins, en vue d'obtenir de meilleurs résultats. AlayaCare s'engage à aider toutes les entreprises de soins à domicile à moderniser leurs activités de bout en bout pour que les évaluations, l'accueil, l'analyse des données, la planification et l'optimisation des visites et des itinéraires se fassent au moyen d'un système automatisé convivial.

Pour en apprendre davantage sur AlayaCare et obtenir une démonstration de la plateforme AlayaCare Cloud, visitez le : https://alayacare.com/fr-ca.

À propos d'AlayaCare

AlayaCare est une plateforme logicielle de bout en bout destinée aux entreprises de soins à domicile et communautaires publiques, privées, et sans but lucratif, qui gère l'ensemble du cycle de vie des clients, notamment l'évaluation des besoins, les plans de soins, la planification, l'optimisation des visites et des itinéraires, ainsi que la vérification des visites. Établie en 2014 et comptant plus de 680 employés, AlayaCare combine des solutions traditionnelles de gestion des soins à domicile et virtuels qui permettent aux prestataires de soins de réduire les coûts associés aux soins et d'obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients. Pour plus d'informations visitez le site alayacare.com/fr-ca/.

