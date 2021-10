ADP Canada nommée parmi les « meilleurs lieux de travail en 2021 » par Canadian HR Reporter Magazine

TORONTO, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - ADP Canada est reconnue comme parmi les meilleurs lieux de travail 2021 (« 2021 Best Place to Work ») par le sondage inaugural des meilleurs lieux de travail du Canadian HR Reporter. Le prix souligne les employeurs d'excellence en se basant sur plusieurs critères, notamment la culture, les avantages sociaux, le développement des employés, et plus encore.

« Cette désignation est très spéciale - elle est le résultat direct de ce que nos associés ont dit au sujet de leur travail chez ADP, déclare Andrea Wynter, vice-présidente des ressources humaines chez ADP Canada. Cela démontre notre engagement à créer des expériences de travail captivantes, une culture inclusive et de mettre nos employés au centre de ce que nous faisons », ajoute-elle.

L'enquête, menée par l'équipe d'intelligence et de marketing de Key media, contenait 31 questions ouvertes qui couvraient les aspects clés des employeurs principaux, incluant les détails de l'entreprise, les données démographiques, la rémunération et les avantages, la diversité et l'inclusion, le développement professionnel et la culture.

La transparence, une communication claire de la part des dirigeants, la culture d'entreprise et le développement de carrière figuraient en tête de liste des attributs cités par les employés d'ADP pour choisir ADP Canada comme leur employeur.

« Les réponses au sondage mettent en évidence que nos associés se sentent valorisés et compris, note Andrea Wynter. Qu'il s'agisse de nouveaux associés, ou de ceux qui sont avec nous depuis longtemps, l'établissement des relations de confiance avec nos équipes, la création des conditions qui les aident à naviguer les réalités de leurs vies personnelles et professionnelles, le tout dans un environnement sécuritaire et accueillant, garantit que nos employés sont bien soutenus pour prospérer et réussir. »

Méthodologie du sondage

L'équipe de l'intelligence et du marketing de Key Media produit et mène un sondage de nomination (34 questions) pour les entreprises présélectionnées qui souhaitent être reconnues pour leurs excellents lieux de travail. Les faibles entreprises sont supprimées, tandis que les entreprises présélectionnées mènent un sondage vrai/faux plus complet et à choix multiples auprès des employés (31 questions) couvrant les détails de l'entreprise, la démographie, la rémunération et les avantages, la diversité et l'inclusion, le développement professionnel et la culture. Les critères pour les gagnants : les entreprises ayant obtenu 80 % ou plus en moyenne dans tous les critères.

