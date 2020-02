Adoption du projet de loi no 40 - La FCSQ prend acte des modifications à sa gouvernance

QUÉBEC, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'adoption du projet de loi no 40 par l'Assemblée nationale du Québec le 8 février dernier a non seulement modifié la gouvernance des commissions scolaires, mais aussi, celle de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). En effet, en vertu de l'article 300.1 du projet de loi, les directeurs généraux des commissions scolaires membres de la FCSQ ont maintenant la charge exclusive de représenter les commissions scolaires au sein de l'organisation. Concrètement, cela signifie qu'avec la sanction de la loi, les élus scolaires ont cessé d'exercer toute fonction représentative au sein de la FCSQ.

La Fédération prend acte de la décision de l'Assemblée nationale du Québec. Conséquemment, toutes les intentions ou les décisions annoncées antérieurement dans la foulée de l'adoption du projet de loi sont donc suspendues.

À brève échéance, la Fédération doit prendre le temps d'analyser en profondeur la nouvelle loi et se coordonner avec les parties prenantes concernées. Dans l'intervalle, elle limitera ses commentaires.

Encore une fois, la FCSQ tient à saluer et remercier les élus scolaires avec qui elle a collaboré au cours des quelque 70 dernières années. Leur engagement et leur passion ont sans contredit contribué à améliorer la réussite éducative au Québec.

