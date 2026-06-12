Adoption du projet de loi 23 : Une journée historique pour les familles, les proches aidants et toutes les personnes vivant avec un trouble mental au Québec!

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le Québec vient de franchir un pas de géant en santé mentale avec l'adoption du projet de loi 23 par les parlementaires à l'Assemblée nationale. CAP santé mentale, qui regroupe 55 associations de familles et de proches en santé mentale, tient à remercier chaleureusement la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, et les partis d'opposition de s'être élevés au-dessus de la partisanerie pour adopter dans des délais restreints un projet de loi crucial pour les familles, les proches aidants et toutes les personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale au Québec.

Le projet de loi adopté permettra aux personnes ayant un trouble grave de santé mentale de recevoir des soins plus rapidement au Québec et de prévenir de nombreux drames. Car la nouvelle loi renforce notre capacité collective d'agir au moment opportun et avec davantage d'humanité lorsque des personnes vivent des moments critiques de grande vulnérabilité.

CAP santé mentale tient à remercier la ministre Sonia Bélanger pour son leadership et sa sensibilité à l'égard des familles qui souhaitaient être entendues depuis des décennies. CAP santé mentale tient également à remercier la députée de D'Arcy-McGee, Elisabeth Prass, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, et le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, qui ont fait preuve d'écoute et d'ouverture, en plus de contribuer à bonifier le projet de loi de manière significative avec des solutions concrètes.

CAP santé mentale offre son entière collaboration au gouvernement pour l'épauler dans la mise en œuvre de la nouvelle loi et continuera d'être proactif pour favoriser des approches concertées et innovantes, afin que la loi P-38 demeure une loi d'exception et devienne de moins en moins nécessaire.

Par ailleurs, CAP santé mentale tient également à souligner le travail de tous les partenaires impliqués avec les proches dans le dossier de la P-38, notamment les patients partenaires, les médecins psychiatres, les policiers, les juristes et les chercheurs.

Citation :

« En adoptant le projet de loi 23, nous venons d'assister à ce qu'il y a de plus beau en politique et du travail de nos élus! Merci aux parlementaires pour leur écoute, pour leur sensibilité et pour leur courage à faire adopter ce projet de loi qui aura un impact significatif auprès des familles, des proches aidants et de toutes les personnes vivant avec un trouble de santé mentale au Québec. C'est une avancée majeure face à la détresse que les familles vivent au quotidien et la nouvelle loi permettra de prévenir des drames humains. Merci aux élus d'avoir écouté les familles! », déclare René Cloutier, directeur général de CAP santé mentale.

À propos de CAP santé mentale

Actif depuis 1985, CAP santé mentale regroupe 55 associations dans toutes les régions du Québec offrant gratuitement un soutien psychosocial aux proches des personnes ayant un problème de santé mentale, par les services suivants : information, entraide, soutien professionnel, accompagnement, formations et répit. Fort de son expertise unique au Québec, CAP santé mentale demeure le seul regroupement québécois exclusivement destiné aux familles et à l'entourage en santé mentale. Ses associations membres soutiennent plus de 30 000 proches annuellement.

SOURCE CAP santé mentale

Renseignements : René Cloutier, CAP santé mentale, 581 888-9198, [email protected]