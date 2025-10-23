Adoption du projet de loi 101 - Le gouvernement confirme l'instauration d'un régime à deux vitesses en santé et sécurité du travail

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) condamne fermement l'adoption du projet de loi 101 par le gouvernement du Québec, qui instaure par le fait même un régime à deux vitesses en santé et sécurité du travail.

« Tout juste après avoir mis en vigueur les pleins mécanismes de participation en santé et sécurité du travail dans l'ensemble des milieux de travail, le gouvernement Legault change les règles du jeu. Avec l'adoption aujourd'hui de son projet de loi 101, il ampute ces mécanismes de fonctions vitales et prévoit également qu'ils ne seront que partiellement mis en place dans le réseau public de santé, de services sociaux et d'éducation. Le personnel de ces réseaux est composé à plus de 75 % de femmes et leur employeur est le gouvernement. Et celui-ci décide de jouer avec leur santé et leur sécurité au travail. C'est aberrant ! », dénonce la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

L'adoption de ce projet de loi arrive au moment où la CSN tient sa Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail. À l'occasion de cette semaine de sensibilisation, les syndicats affiliés à la CSN se mobilisent partout au Québec afin de rappeler aux employeurs l'importance de la prévention. « Et au même moment, le plus grand employeur de la province lance un bien mauvais message aux autres employeurs. Sans compter que ce régime à deux vitesses s'ajoute à toutes les attaques contre les travailleuses et les travailleurs auxquelles s'adonne le gouvernement depuis quelques mois. C'est déplorable ! », termine Mme Senneville.

