Adoption du Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 et lancement du Plan d'action 2025-2030 : Montréal trace son avenir pour une ville plus verte, plus inclusive et mieux connectée

MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière de dévoiler aujourd'hui la version finale de son Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 (PUM) - une feuille de route qui guidera l'évolution des quartiers montréalais, de la mobilité et des espaces collectifs pour les décennies à venir. Ce Plan est bien plus qu'un document technique : il s'agit d'une vision collective pour bâtir une ville à échelle humaine où il fait bon vivre, se déplacer et s'épanouir.

Le PUM 2050 prévoit notamment de :

mettre en place les conditions pour la construction de près de 200 000 logements, dont 20 % seront hors marché, grâce à trois niveaux d'intensification;

réaliser un réseau de plus de 180 km de tramway;

protéger 459 ha de milieux humides et hydriques;

Depuis sa première présentation en juin 2024, le PUM a été enrichi grâce à une vaste consultation publique menée par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Résultat : un plan encore plus ancré dans la réalité montréalaise, qui répond aux enjeux présents et futurs, en mettant en valeur la culture, la diversité et l'économie locale de Montréal.

Plan d'action quinquennal

Afin de passer rapidement de l'étape de planification à la mise en œuvre, l'administration montréalaise s'est dotée d'un Plan d'action pour répondre aux enjeux les plus pressants, tel que demandé lors des consultations. Regroupées en dix orientations, ce sont plus de 75 actions qui guideront le développement de la ville au cours des cinq prochaines années.

Le plan d'action 2025-2030 vise plus précisément à :

accélérer le développement de quartiers complets, accessibles, verts et sécuritaires;

favoriser la construction et l'accès au logement, à l'emploi et aux services de proximité pour toutes et tous;

renforcer les réseaux de transport actif, collectif et partagé : planification, aménagement ou parachèvement de corridors de mobilité durable transitoires, comme celui sur le boulevard Henri-Bourassa; complétion de la planification et amorce de la réalisation du projet de transport collectif structurant de l'Est;

préserver et valoriser les milieux naturels en freinant l'étalement urbain et en favorisant une densité adaptée, notamment en réhabilitation de près de 6 km de berges dans les grands parcs;

soutenir la vitalité économique et culturelle au bénéfice de la collectivité en renforçant le soutien financier aux commerces et aux secteurs commerciaux, tout en assurant la continuation du programme de soutien financier destiné aux salles de spectacle indépendantes de moins de 1 000 places;

protéger le patrimoine : restauration et rénovation de 8 immeubles patrimoniaux; inspection préventive de 8 000 bâtiments de six logements et plus, sur un horizon de cinq ans.



La version finale du PUM a été approuvée par le comité exécutif, aujourd'hui, et devra être entérinée par le conseil municipal, la semaine prochaine.

Citations

« Je suis fière de léguer à la population et aux administrations futures un plan audacieux qui façonnera la façon de vivre en ville au cours des prochaines décennies. Le Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 de Montréal offre des solutions concrètes pour préparer la ville aux crises du logement, des vulnérabilités et du transport, et pour adapter notre territoire face aux changements climatiques. Bien que l'on y retrouve les valeurs fortes que notre administration défend depuis 8 ans, comme l'abordabilité, la mixité sociale, l'équité territoriale et la résilience climatique, ce plan comporte la vision des Montréalaises et des Montréalais suite à un vaste processus de consultation. Avec le Plan d'action quinquennal qui l'accompagne, le PUM offre une feuille de route claire qui permettra à la métropole de s'illustrer comme ville dynamique, verte, et inclusive. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Le Plan d'urbanisme de 2004 et le Plan de transport de 2008 étaient devenus désuets. Avec les défis actuels et ceux à venir, il était impératif de remettre à jour les règles du jeu pour assurer un développement cohérent de notre ville - et surtout, pour que ces règles reflètent les besoins et les valeurs des Montréalaises et des Montréalais. Grâce à une mobilisation citoyenne sans précédent, qui comprend le dépôt de 228 mémoires et près de 2 700 questionnaires en ligne qui ont mené aux recommandations issues de la consultation publique menée par l'OCPM, le PUM 2050 est un projet ancré dans la réalité, qui guidera Montréal vers un avenir plus durable, inclusif et résilient. »

- Robert Beaudry, élu responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif

« Pour la première fois dans l'histoire de Montréal, la mobilité et l'urbanisme sont pensés ensemble dans un seul et même plan. C'est une petite révolution qui nous rend fiers et qui propulse notre métropole dans le 21e siècle. Dans les prochaines années, la population montréalaise va continuer de croître; nous devons dès maintenant mettre en place les conditions nécessaires pour accueillir 200 000 nouveaux logements tout en planifiant les déplacements de demain. Nos experts ont conçu un réseau de mobilité aligné sur les projections démographiques à l'horizon 2050. Résultat : un plan ambitieux de plus de 360 km de transport collectif structurant, dont 180 km de tramway, avec pour objectif que 75 % des déplacements se fassent en transport collectif ou actif. D'ici là, des aménagements transitoires seront mis en place pour assurer un service à la population et afin de générer de l'achalandage. »

- Sophie Mauzerolle, élue responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif

