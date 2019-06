Adoption du PL 9 sur l'immigration - Il faut maintenant mettre en œuvre les mesures proposées, insiste la FCCQ

MONTRÉAL, le 16 juin 2019 /CNW Telbec/ - Alors que les parlementaires ont adopté, au cours des dernières heures, le projet de loi no 9, Loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) demande que les mesures visant à faciliter le recrutement de personnes immigrantes par les employeurs québécois soient déployées le plus rapidement possible.

« Il importe maintenant de terminer la mise en œuvre du système Arrima et de la plateforme permettant le recrutement direct des candidats à l'immigration par les employeurs, en plus de compléter la révision des critères de sélection. Les efforts concertés du gouvernement mèneront à un meilleur arrimage entre les compétences des personnes immigrantes et celles requises pour les postes à combler au sein des entreprises québécoises », soutient Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Ces changements auront un impact très important pour faciliter le recrutement de futurs employés, la régionalisation et donc, l'amélioration de l'intégration de l'immigration. »

Pour la FCCQ, le sentiment d'urgence entourant l'adoption de ce projet de loi doit maintenant motiver la mise en œuvre des outils permettant d'accueillir et intégrer les personnes immigrantes pour répondre aux besoins des entreprises du Québec.

À cette fin, la FCCQ demande que le contenu d'un éventuel règlement énonçant les obligations des employeurs, en ce qui a trait à l'embauche de personnes immigrantes, soit connu très rapidement. La FCCQ compte sur l'engagement du gouvernement à tenir compte des capacités des employeurs pour déterminer leurs obligations. « Le ministre aura toute notre collaboration, alors qu'il s'est engagé à consulter les associations d'employeurs avant l'adoption du règlement, afin de ne pas alourdir les obligations des employeurs », souligne Stéphane Forget.

Plusieurs entreprises sont par ailleurs préoccupées par l'élimination des dossiers qui étaient en traitement dans l'ancien système d'analyse, car de nombreux demandeurs sont déjà en emploi au Québec. « Il faut trouver des solutions et rassurer ces travailleurs, leurs familles et les employeurs qui les ont embauchés que personne ne devra repartir dans les prochains mois, alors que les entreprises font face tous les jours aux défis liés à la rareté de main-d'œuvre », conclut Stéphane Forget.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

