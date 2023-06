QUÉBEC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, est fier d'annoncer l'adoption de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028 (SGDD 2023-2028).

Cette nouvelle stratégie remplace la SGDD 2015-2020, qui avait été prolongée jusqu'à aujourd'hui. Elle tient compte des recommandations issues des consultations publiques et du contexte d'accélération des défis mondiaux associés au climat. Pour y répondre, le nouveau plan quinquennal prévoit cinq orientations et vingt objectifs, dont les grands axes sont les suivants :

Faire du Québec un pôle d'innovation et d'excellence en matière d'économie verte; Agir en faveur de la nature et pour la santé des Québécois; Favoriser la participation de tous au développement durable du Québec; Développer les collectivités durablement; Être un État qui appuie l'innovation par ses pratiques.

Créer le mouvement pour accompagner le changement partout dans la société

Rappelons que la SGDD établit le programme du gouvernement en matière de développement durable. Elle constitue un plan concerté requérant l'implication de plus de 110 ministères et organismes actifs dans toutes les sphères de la société, dont les plus importantes sociétés d'État. Ces organisations ont l'obligation d'établir un plan d'action pour répondre aux priorités gouvernementales et aux défis de leur secteur d'activité en proposant des solutions concrètes et innovantes.

« Je suis extrêmement fier de cette stratégie, qui permettra au Québec d'atteindre des objectifs ambitieux de développement durable et de se positionner comme chef de file dans différents secteurs d'intervention tels que l'économie circulaire, la finance durable et les marchés publics responsables. Ce grand projet collectif est le fruit de la consultation des citoyens et de la société civile. La participation d'experts provenant de différents domaines favorisera l'accélération de notre transition vers un Québec plus prospère, vert et responsable. C'est en travaillant tous ensemble que nous réussirons à léguer à nos enfants une planète en meilleure santé. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

La SGDD 2023-2028 est la troisième stratégie adoptée depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur le développement durable en 2006. Sur la base des avancées réalisées depuis 2008, elle mise sur de nouveaux moyens pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable du Québec, soit :

L'ajout d'attentes de participation envers les ministères et organismes pour des plans d'action complets et performants;



L'élargissement de la portée de l'Indice de performance en matière de développement durable aux organismes publics assujettis à la Loi sur le développement durable;



La mobilisation accrue des réseaux parapublics et des organismes municipaux par l'ajout d'objectifs les concernant;



L'intégration du développement durable à la planification stratégique des ministères et organismes;



La contribution du Québec au Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

Ces améliorations permettront d'accroître la responsabilité de l'État en matière de développement durable et d'optimiser le suivi de la Stratégie dans l'ensemble de l'appareil gouvernemental.

Les ministères et organismes ont jusqu'au 1 er septembre 2023 pour adopter leur plan d'action de développement durable. Les plans seront diffusés sur la page de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/immigration/publications/plan-daction-de-developpement-durable-2022-2023. Les résultats qui en découlent seront divulgués annuellement dans les rapports annuels de gestion. De plus, tous les ministères et les organismes publics assujettis à la Loi sur le développement durable se verront attribuer un indice de performance en matière de développement durable qui témoigne de la qualité de leur planification et de la réalisation de leurs engagements.

septembre 2023 pour adopter leur plan d'action de développement durable. Les plans seront diffusés sur la page de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/immigration/publications/plan-daction-de-developpement-durable-2022-2023. Les résultats qui en découlent seront divulgués annuellement dans les rapports annuels de gestion. De plus, tous les ministères et les organismes publics assujettis à la Loi sur le développement durable se verront attribuer un indice de performance en matière de développement durable qui témoigne de la qualité de leur planification et de la réalisation de leurs engagements. La Loi sur le développement durable définit seize principes qui doivent être pris en compte par l'ensemble des ministères et des organismes publics dans leurs interventions. Ces principes reflètent de manière originale ceux de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, un texte fondamental qui affirme un engagement à l'échelle internationale pour le développement durable.

