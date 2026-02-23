Adoption de l'entente de principe : un pas vers une meilleure reconnaissance de la formation pratique

QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Lors d'une assemblée extraordinaire lundi soir, les membres du Syndicat des responsables de formation pratique de l'Université Laval (SRFPUL-CSQ) ont voté en faveur de l'entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective à 98,3 %.

Après plus de deux ans sans contrat de travail avec l'Université Laval, le SRFPUL-CSQ avait demandé cet automne l'intervention d'un conciliateur au dossier. Ses membres s'étaient également dotés la semaine dernière d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Lors d'une assemblée extraordinaire qui s'est déroulée en soirée lundi, les membres du SRFPUL-CSQ ont adopté l'entente de principe soumise par leur comité exécutif. 98,3 % des membres présents lors de la rencontre ont voté en faveur de l'entente. Le taux de participation des membres s'élève pour sa part à 83 %.

Une entente reflétant l'importance de la formation pratique

L'enjeu central de cette négociation a toujours été la qualité de la formation offerte aux personnes étudiantes de l'Université Laval. En cherchant à préserver la stabilité des équipes de personnes formatrices et en assurant une durée minimale pour les contrats de nos membres le SRFPUL a fait valoir le rôle de la formation pratique comme trait d'union entre la théorie et la pratique en milieu de travail.

« Tout au long de la présente négociation, nous avons gardé en tête le lien étroit entre les conditions de travail offertes à nos membres comme miroir de la valorisation de la formation pratique à l'Université Laval », a affirmé la présidente du syndicat, Isabelle Vincent. « Si nous souhaitons des équipes fortes, compétentes et dévouées à la formation initiale des personnes étudiantes, l'Université Laval se doit d'offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives face aux différents réseaux. Nous n'avons jamais perdu de vue cette vérité de La Palice », a renchéri madame Vincent.

L'entente de principe reflète une résistance à la précarisation des emplois, une recherche d'équité envers les autres membres du personnel de l'Université Laval et des conditions de fin de carrière respectueuses et reconnaissantes : « Nous sommes particulièrement enthousiastes de l'intégration d'une clause de la retraite graduelle dans la nouvelle convention collective », a ajouté Isabelle Vincent.

Une mobilisation historique pour le SRFPUL

« Nos membres ont démontré une solidarité mobilisatrice et une conviction inébranlable dans le rôle central de la formation pratique à l'Université Laval. Je les remercie chaleureusement. Leur appui à l'équipe de négociation a été déterminant », a conclu la présidente du SRFPUL-CSQ.

Profil du SRFPUL-CSQ

Le Syndicat des responsables de formation pratique de l'Université Laval (SRFPUL-CSQ) regroupe 75 membres présents dans la plupart des facultés de l'Université Laval dont principalement à la faculté de médecine. Ces personnes sont en majorité membres d'ordres professionnels du secteur de la santé et des services sociaux. Le syndicat est affilié à la Fédération de la recherche et de l'enseignement universitaire du Québec (FREUQ-CSQ) et à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

