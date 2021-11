« Nous sommes très fiers de poursuivre notre implication dans notre communauté, et ce depuis 80 ans, notamment en participant à l'embellissement du quartier et de ses parcs. Le chêne symbolise la force, la longévité et la générosité, des valeurs importantes de notre organisation. ADM est soucieuse de remplir son rôle de moteur économique pour la ville depuis fort longtemps. De ce fait, je tiens à remercier monsieur Rouleau pour sa collaboration avec ADM au cours de ses 17 dernières années à titre de maire de Dorval. Nous continuerons notre travail avec la ville afin d'assurer un équilibre essentiel entre les activités aéroportuaires et le bien-être de la collectivité, » a indiqué Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal.