MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2025. Ces résultats sont accompagnés de données sur le trafic de passagers de YUL Aéroport International Montréal-Trudeau.

Faits saillants

Le nombre de passagers à YUL s'est établi à 4,9 millions au premier trimestre de 2025, en baisse de 2,0 % par rapport à l'année 2024. Soulignons la croissance du secteur domestique, affichant une hausse de 1,1 % par rapport à la même période de 2024. Les secteurs international et transfrontalier ont connu des baisses respectives de 1,7 % et 6,0 % par rapport au premier trimestre de 2024.

Le BAIIA (le résultat net avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises, voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations) s'est chiffré à 90,6 millions $ pour le premier trimestre de 2025, soit une diminution de 7,8 millions $ par rapport au BAIIA de 98,4 millions $ enregistré durant la même période de 2024.

Les investissements en capital ont été de 138,7 millions $ au premier trimestre de 2025, comparativement à 46,3 millions $ pour la période correspondante de 2024, soit une augmentation de 92,4 millions $ ou 199,6 %. Les investissements dans le Programme aéroportuaire ont été de 111,9 millions $ (39,2 millions $ en 2024) et ceux pour la Station REM de l'aéroport ont totalisé 26,8 millions $ (7,1 millions $ en 2024).

Citation

« Après plusieurs années de forte croissance du trafic de passagers à YUL Aéroport Montréal-Trudeau, de nouvelles habitudes de voyage se sont fait sentir au premier trimestre de 2025, notamment en raison des contextes géopolitique et économique actuels, bien qu'il soit encore trop tôt pour parler de tendance lourde », a déclaré Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM. « Cela dit, l'été s'annonce occupé à YUL et les équipes d'ADM sont déjà en action afin d'offrir l'expérience la plus fluide possible dans un contexte d'importants travaux pour améliorer l'accès au site aéroportuaire. Afin d'éviter les casse-têtes pour les usagers, plusieurs mesures phares de l'été 2024 sont de retour depuis le début mai, dont la mise en service des débarcadères express et l'offre de gratuité pour une période de 40 minutes dans presque tous les parcs de stationnement sur le site. Du personnel additionnel et nos ambassadeurs, facilement reconnaissables avec leurs vestons rouges, seront également présents à différents endroits stratégiques pour mieux diriger les passagers. Je souhaite remercier une fois de plus les employés de la communauté aéroportuaire qui se sont encore démarqués un peu plus tôt ce printemps comme étant les meilleurs en Amérique du Nord pour leur excellent travail. »

Résultats financiers

Les produits consolidés se sont élevés à 219,3 millions $ au premier trimestre de 2025, une augmentation de 6,5 millions $ ou 3,0 % par rapport au trimestre correspondant de 2024. Ces résultats sont attribuables à la hausse du tarif des FAA au 1er mars 2024 et à l'augmentation annuelle des frais aéronautiques compensés, en partie, par la baisse du trafic de passagers.

Les charges d'exploitation ont atteint 93,0 millions $ pour les trois premiers mois de 2025, une augmentation de 14,5 millions $ ou de 18,4 % par rapport à la période correspondante de 2024. Cette hausse est notamment attribuable aux coûts liés à l'élaboration d'études avant-projet qui permettront de concrétiser le plan de développement des installations aéroportuaires. La variation s'explique également par l'augmentation des dépenses en technologies de l'information, alors que la société poursuit la transition vers des solutions infonuagiques, ainsi qu'à la hausse des effectifs comparativement à la même période de 2024.

Les transferts aux gouvernements (paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités [PERI] et le loyer à Transports Canada) ont atteint 35,7 millions $ pour la période en revue, une diminution de 0,2 million $ ou 0,8 % comparativement à la même période de 2024. Ces transferts représentent 16,3 % des revenus d'ADM au premier trimestre de 2025, comparativement à 16,9 % pour la période correspondante de 2024.

L'amortissement et la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation ont été de 43,3 millions $ pour les trois premiers mois de 2025, en hausse de 2,6 millions $ ou 6,4 % par rapport à la même période de 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à la réévaluation de la durée de vie restante du stationnement étagé en façade de l'aéroport et à l'amortissement du stationnement P4 mis en service en mars 2024.

Les charges financières nettes totalisent 24,5 millions $ au 31 mars 2025, en hausse de 3,2 millions $ ou 14,8 % par rapport à la période correspondante de 2024. Cette variation s'explique principalement par la diminution des revenus d'intérêts générés sur les surplus de liquidités, dont le solde est moins important qu'à la même période de 2024.

Au 31 mars 2025, le résultat net s'est chiffré à 23,0 millions $ comparativement à 36,7 millions $ pour la même période de 2024, soit une diminution de 13,7 millions $ ou 37,2 %.

Situation financière

La dette nette d'ADM au 31 mars 2025 s'est établie à 2,31 milliards $ comparativement à 2,21 milliards $ au 31 décembre 2024 ; voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations. La variation est principalement attribuable à l'utilisation de liquidités pour les investissements en capital.

Mesures non conformes aux PCGR

ADM présente parfois des mesures financières n'ayant pas de sens prescrit par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), appelées des mesures non conformes aux PCGR. Il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés.

BAIIA

Le BAIIA est défini par ADM comme étant le résultat net avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises. Ce dernier est utilisé par la direction comme indicateur pour évaluer la performance opérationnelle. Le BAIIA a pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devrait pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS.

Dette nette

La dette nette correspond à la différence entre le solde brut des dettes (les obligations à long terme, la dette à long terme, le montant utilisé sur la facilité de crédit et les contrats de location) et le solde de la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme ainsi que le fonds de réserve affecté au service de la dette.

Principales mesures financières



Cumulé au 31 mars (en millions de dollars) 2025 2024 Variation

(%) Produits 219,3 212,8 3,0 Charges d'exploitation 93,0 78,5 18,4 Paiements versés en remplacement d'impôts aux

municipalités (PERI) 11,3 12,3 (8,3) Loyer à Transports Canada 24,4 23,6 3,2 Amortissement et dépréciation des immobilisations

corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation 43,3 40,7 6,4 Charges financières nettes 24,5 21,3 14,8 Total des charges 196,5 176,4 11,3 Résultat net avant quote-part 22,8 36,4 (37,4) Quote-part des résultats des coentreprises 0,2 0,3 (16,9) Résultat net 23,0 36,7 (37,2) BAIIA 90,6 98,4 (7,9)

Les variations en % dans le tableau ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.

Investissements en capital

Au premier trimestre de 2025, les investissements à YUL et à YMX ont été financés par les activités d'exploitation, y compris les FAA, ainsi que par la facilité de crédit détenue auprès d'Investissement Québec.



Cumulé au 31 mars (en millions de dollars) 2025 2024 Variation

(%) Programme aéroportuaire 111,9 39,2 185,5 Station REM 26,8 7,1 277,5 Total des investissements en capital1 138,7 46,3 199,6

1 Les investissements en capital sont nets de subventions provenant principalement du Programme des infrastructures essentielles des aéroports du Canada (« PIEA ») qui sont de 0,3 M$ pour le programme aéroportuaire (4,3 M$ en 2024) et néant pour la Station REM (7,2 M$ en 2024).

Dette nette (en milliards de dollars)

31 mars 2025 31 décembre 2024 Variation (%) 2,31 2,21 4,5

La variation en % dans le tableau ci-dessus est calculée avec les montants en milliers.

Trafic de passagers

Pour le premier trimestre de 2025, le trafic à YUL a totalisé 4,9 millions de passagers, une baisse de 2,0 % par rapport à la même période en 2024. Le trafic international a connu une baisse de 1,7 %, celui du transfrontalier (États-Unis) de 6,0 %, tandis que le domestique a enregistré une hausse de 1,1 % par rapport au premier trimestre de 2024.

Trafic de passagers total *

(en milliers) 2025 2024 Variation 2025 vs 2024 Janvier 1 665,6 1 673,8 -0,5 % Février 1 492,5 1 570,4 -5,0 % Mars 1 773,0 1 786,6 -0,8 % Total 4 931,0 5 030,9 -2,0 %

*Le trafic de passagers total inclut les passagers payants et non payants et les sommes sont calculées selon les chiffres détaillés en milliers. Source : Aéroports de Montréal

La durabilité chez ADM

Au cours de ce trimestre, ADM a mis en place les initiatives suivantes afin de poursuivre son engagement sur la voie de la durabilité :

Organisé la 11 e édition de l'activité Enfants en première à YUL, en collaboration avec Air Transat. Cette journée unique permet aux enfants présentant des troubles du spectre autistique (TSA) ou des limitations fonctionnelles, de se familiariser avec le processus aéroportuaire avec leur famille de façon à réduire les appréhensions à l'égard d'un voyage en avion. Cette année, ce sont près de 200 participants qui ont pu faire l'expérience du parcours typique dans un aéroport.

édition de l'activité Enfants en première à YUL, en collaboration avec Air Transat. Cette journée unique permet aux enfants présentant des troubles du spectre autistique (TSA) ou des limitations fonctionnelles, de se familiariser avec le processus aéroportuaire avec leur famille de façon à réduire les appréhensions à l'égard d'un voyage en avion. Cette année, ce sont près de 200 participants qui ont pu faire l'expérience du parcours typique dans un aéroport. Obtenu une fois de plus le premier prix dans la catégorie « Best Airport Staff Service » (meilleur service de la part du personnel aéroportuaire) en Amérique du Nord pour les employés de la communauté aéroportuaire de YUL dans le cadre des « World Airport Awards » 2025 de Skytrax. L'aéroport s'est également classé en tête dans la catégorie « World's Cleanest Airport » (aéroport le plus propre) en Amérique du Nord.

Organisé le défi 28 jours pour ma santé, durant lequel les employés d'ADM étaient invités à relever quatre défis quotidiens pour leur santé et leur bien-être, soit 30 minutes d'activité physique par jour, huit heures de sommeil par nuit et zéro sucre raffiné ni alcool. Grâce aux efforts et à la détermination de ses employés, ADM a ainsi pu remettre 5 000 $ à l'Institut de Cardiologie de Montréal.

Pour en connaître davantage sur les actions d'ADM, visitez sa plateforme d'indicateurs en développement durable, consultez son Rapport de durabilité 2024 ainsi que son Plan de durabilité 1.0.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport International Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

