MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation consolidés pour le trimestre clos le 30 septembre 2024. Ces résultats sont accompagnés de données sur le trafic de passagers de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau.

Faits saillants

Le nombre de passagers à YUL s'est établi à 6,6 millions au troisième trimestre de 2024, en hausse de 3,7 % par rapport à l'année 2023. Au total, 17,3 millions de passagers ont transité via YUL au courant des neuf mois de 2024 en hausse de 6,8 % par rapport à 2023. Soulignons la croissance soutenue des secteurs transfrontalier (États-Unis) et international au troisième trimestre, affichant des hausses respectives de 11,6 % et 4,2 % par rapport à la même période de 2023. Le secteur domestique a quant à lui légèrement diminué de 2,0 % par rapport à la période correspondante de 2023.

Le BAIIA (l'excédent des produits par rapport aux charges avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises) (voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations) s'est chiffré à 146,6 millions $ pour le troisième trimestre en revue soit une diminution de 4,2 millions $ par rapport au BAIIA de 150,8 millions $ pour la même période de 2023. Pour la période cumulée terminée le 30 septembre 2024, le BAIIA est de 361,3 millions $, soit une augmentation de 17,0 millions $ par rapport au BAIIA de 344,3 millions $ pour les neuf premiers mois de 2023.

Les investissements en capital ont été de 111,6 millions $ au troisième trimestre de 2024, comparativement à 67,3 millions $ pour la période correspondante de 2023, soit une augmentation de 44,3 millions $ ou 65,8 %. Les investissements en capital pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, quant à eux, se sont chiffrés à 294,7 millions $ (224,9 millions $ en 2023), en hausse de 69,8 millions $ ou 31,0 %. Pour les neuf mois, les subventions, provenant principalement du Programme des infrastructures essentielles des aéroports (PIEA) du gouvernement du Canada , ont totalisé 12,7 millions $ (60,2 millions $ en 2023).

Citation

« L'été aura été bien occupé à YUL Aéroport Montréal-Trudeau, avec une croissance toujours aussi soutenue tout au long du trimestre et un nombre record de passagers. ADM Aéroports de Montréal est très heureuse d'avoir pu atteindre un tel achalandage dans des conditions plus agréables pour les usagers », a indiqué Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM. « En effet, les différentes mesures de mitigation mises en place au cours des derniers mois auront facilité l'accès à l'aéroport, bien qu'il reste du travail à faire pour inciter et encourager les gens à les utiliser. En parallèle, nos équipes demeurent en action et mobilisées autour de notre ambitieux plan de vol 2028, qui permettra d'offrir un YUL plus accessible et connecté aux passagers et d'améliorer significativement les enjeux de congestion routière. En terminant, je souhaite aussi remercier les employés de la communauté aéroportuaire et nos partenaires qui nous ont permis d'accueillir un nombre de passagers inégalé en saison estivale. »

Résultats financiers

Les produits consolidés se sont élevés à 265,4 millions $ pour le troisième trimestre de 2024, en hausse de 12,3 millions $ ou 4,9 % par rapport à la période correspondante de 2023. Les produits cumulés au 30 septembre 2024 ont quant à eux progressé de 10,1 % passant de 642,5 millions $ en 2023 à 707,4 millions $ en 2024. Ces résultats positifs sont principalement attribuables à la croissance du trafic de passagers et à la hausse du tarif des FAA en mars 2024.

Les charges d'exploitation pour le trimestre en revue ont atteint 77,9 millions $, une augmentation de 13,6 millions $ ou de 21,2 % par rapport au même trimestre de 2023. Pour la période terminée le 30 septembre 2024, les charges d'exploitation totalisent 233,8 millions $ par rapport à 194,7 millions $ pour la même période de 2023, soit une augmentation de 39,1 millions $ ou 20,1 %. Cette variation est liée notamment à l'augmentation du nombre d'effectifs et aux hausses salariales statutaires, à l'augmentation des frais opérationnels pour les services aux passagers et la fluidité sur le site aéroportuaire, ainsi qu'aux honoraires professionnels liés aux plans de développement à moyen et long terme des installations aéroportuaires.

Les transferts aux gouvernements (paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités [PERI] et le loyer à Transports Canada) ont atteint 40,9 millions $ pour le trimestre en revue en hausse de 2,9 millions $ par rapport à l'année précédente et représentent 15,4 % des revenus d'ADM (15,0 % en 2023). Pour les premiers neufs mois de 2024, les transferts se sont élevés à 112,3 millions $, soit une augmentation de 8,8 millions $ par rapport à la période correspondante de 2023 et représentent 15,9 % des revenus totaux d'ADM (16,1 % en 2023).

L'amortissement et la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation ont augmenté à 41,6 millions $ pour le troisième trimestre de 2024, soit une hausse de 3,8 millions $ ou 9,9 % par rapport à la période correspondante de 2023. Au 30 septembre 2024, ces charges ont augmenté de 6,9 millions $ ou 5,9 % s'établissant à 123,3 millions $. Cette hausse résulte, d'une part, de la réévaluation de certains actifs en raison des nouvelles orientations en lien avec le programme pour améliorer l'accès au site aéroportuaire de YUL et d'autre part, de la mise en service de nouveaux actifs.

Les charges financières nettes se sont établies à 22,4 millions $ pour le trimestre en revue, en baisse de 0,5 million $ ou 2,3 % par rapport à la même période de 2023. Les charges financières nettes cumulées au 30 septembre 2024 totalisent 66,0 millions $ comparativement à 71,5 millions $ pour 2023, soit une diminution de 5,5 millions $ ou 7,8 %. Cette variation s'explique principalement par la hausse des revenus d'intérêts sur les surplus de liquidités.

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, l'excédent des produits par rapport aux charges s'est chiffré à 82,9 millions $ comparativement à 90,1 millions $ pour le même trimestre de 2023, soit une diminution de 7,2 millions $ ou 8,5 %. Au 30 septembre 2024, l'excédent des produits par rapport aux charges était de 172,6 millions $, soit une augmentation de 16,0 millions $ ou 9,9 % par rapport à la même période en 2023.

Situation financière

La dette nette d'ADM au 30 septembre 2024 s'est établie à 2,11 milliards $ comparativement à 2,16 milliards $ par rapport au 31 décembre 2023, voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations.

Mesures non conformes aux PCGR

ADM présente parfois des mesures financières n'ayant pas de sens prescrit par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), appelées des mesures non conformes aux PCGR. Il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés.

BAIIA

Le BAIIA est défini par ADM comme étant l'excédent des produits par rapport aux charges avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises. Ce dernier est utilisé par la direction comme indicateur pour évaluer la performance opérationnelle. Le BAIIA a pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devrait pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS.

Dette nette

La dette nette correspond à la différence entre le solde brut à payer des obligations à long terme, y compris les contrats de location et le montant disponible dans la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme ainsi que dans le fonds de réserve affecté au service de la dette.

Principales mesures financières



Troisième trimestre Cumulé au 30 septembre (en millions de dollars) 2024 2023 Variation (%) 2024 2023 Variation (%) Produits 265,4 253,1 4,9 707,4 642,5 10,1 Charges d'exploitation 77,9 64,3 21,2 233,8 194,7 20,1 Paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités (PERI) 10,9 11,3 (2,7) 33,1 34,0 (2,5) Loyer à Transports Canada 30,0 26,7 11,8 79,2 69,5 13,9 Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation 41,6 37,8 9,9 123,3 116,4 5,9 Charges financières nettes 22,4 22,9 (2,3) 66,0 71,5 (7,8) Total des charges 182,8 163,0 12,1 535,4 486,1 10,1 Excédent des produits par rapport aux charges avant quote-part et impôts 82,6 90,1 (8,2) 172,0 156,4 10,1 Quote-part des résultats des coentreprises 0,3 0,1 570,0 0,7 0,4 94,7 Impôts sur les résultats - (0,1) (36,0) (0,1) (0,2) (115,6) Excédent des produits par rapport aux charges 82,9 90,1 (8,5) 172,6 156,6 9,9 BAIIA 146,6 150,8 (2,8) 361,3 344,3 5,0

















Les variations en % dans le tableau ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.

Investissements en capital

Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024, les investissements à YUL et à YMX ont été financés par les activités d'exploitation et les subventions.



Troisième trimestre Cumulé au 30 septembre (en millions de dollars) 2024 2023 Variation (%) 2024 2023 Variation (%) Programme aéroportuaire











Travaux réalisés 80,9 48,4 67,4 227,1 161,1 41,0 Subventions (0,7) (3,7) (78,4) (5,5) (29,1) (80,8) Sous-total Programme aéroportuaire 80,2 44,7 79,4 221,6 132,0 67,9 Station REM











Travaux réalisés 30,7 18,9 62,4 67,6 63,8 6,0 Subventions - (13,0) (100,0) (7,2) (31,1) (76,8) Sous-total Station REM 30,7 5,9 420,3 60,4 32,7 84,7 Total investissements en capital 110,9 50,6 119,2 282,0 164,7 71,2

Les variations en % dans le tableau ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.

Dette nette (en milliards de dollars)

30 septembre 2024 31 décembre 2023 Variation (%) 2,11 2,16 (2,3)

La variation en % dans le tableau ci-dessus est calculée avec les montants en milliers.

Trafic de passagers

Pour le troisième trimestre de 2024, le trafic à YUL a totalisé 6,6 millions de passagers, une augmentation de 3,7 % par rapport à la même période en 2023. Le trafic transfrontalier (États-Unis) a observé une croissance de 11,6 %, l'international a connu une hausse de 4,2 %, tandis que le domestique a enregistré une baisse de 2,0 % par rapport au trimestre correspondant de 2023.

Au courant des neuf mois de 2024, le trafic de passagers à atteint 17,3 millions de passagers, une augmentation de 6,8 % par rapport à la même période en 2023. Le trafic transfrontalier (États-Unis) a observé une croissance de 12,4 %, l'international a connu une hausse de 9,4 %, tandis que le domestique a enregistré une baisse de 1,1 % par rapport à la période correspondante de 2023.

Trafic de passagers total *

(en milliers) 2024 2023 Variation 2024 vs 2023 Janvier 1 673,5 1 489,0 12,4 % Février 1 568,6 1 378,5 13,8 % Mars 1 786,7 1 651,9 8,2 % Avril 1 681,3 1 581,4 6,3 % Mai 1 881,4 1 741,1 8,1 % Juin 2 087,9 1 973,3 5,8 % Juillet 2 325,6 2 218,5 4,8 % Août 2 352,0 2 237,5 5,1 % Septembre 1 940,9 1 924,0 0,9 % Total 17 297,9 16 195,2 6,8 %

*Le trafic de passagers total inclut les passagers payants et non payants et les sommes sont calculées selon les chiffres détaillés en milliers.

Source : Aéroports de Montréal

La durabilité chez ADM

Au cours de ce trimestre, ADM a mis en place les initiatives suivantes afin de poursuivre son engagement sur la voie de la durabilité :

Permis d'amasser plus de 3,5 millions de dollars lors de la 16 e édition du 48 H VÉLO au profit de l'organisme Rêves d'enfants, qui se déroulait sur le site de YMX. Au total, 45 employés d'ADM se sont joints à un contingent de plus de 3 000 cyclistes qui ont parcouru des centaines de kilomètres, jour et nuit, afin de permettre à des enfants atteints d'une maladie grave de réaliser leurs rêves.

édition du 48 H VÉLO au profit de l'organisme Rêves d'enfants, qui se déroulait sur le site de YMX. Au total, 45 employés d'ADM se sont joints à un contingent de plus de 3 000 cyclistes qui ont parcouru des centaines de kilomètres, jour et nuit, afin de permettre à des enfants atteints d'une maladie grave de réaliser leurs rêves. Annoncé son tout premier projet de transport collectif à YMX Aérocité internationale de Mirabel . ADM a en effet entrepris la mise en place d'un plan de gestion des déplacements (PGD) pour les employés travaillant sur le site de YMX, en collaboration avec exo ainsi que la ville de Mirabel et le service Mobilité alternative (MOBA). Depuis le 19 août, ce sont plus de 200 voyageurs par jour, composés d'employés et de visiteurs de YMX, qui utilisent le service de navette à partir de la station de métro Montmorency.

. ADM a en effet entrepris la mise en place d'un plan de gestion des déplacements (PGD) pour les employés travaillant sur le site de YMX, en collaboration avec exo ainsi que la ville de et le service Mobilité alternative (MOBA). Depuis le 19 août, ce sont plus de 200 voyageurs par jour, composés d'employés et de visiteurs de YMX, qui utilisent le service de navette à partir de la station de métro Montmorency. Reçu le prix Amélioration de la performance énergétique pour la catégorie Service à la population, dans le cadre du Défi Énergie en Immobilier 2.0 organisé par BOMA Québec. Ce prix témoigne des efforts d'ADM dans la gestion de l'énergie, de la décarbonation et de la réduction des gaz à effet de serre. Grâce à des initiatives comme la stratégie de délestage de la charge électrique, l'optimisation énergétique des équipements, la récupération de chaleur et l'utilisation de lampes DEL, l'organisation a en effet considérablement réduit la consommation d'énergie de ses installations entre 2022 et 2023.

pour la catégorie Service à la population, dans le cadre du Défi Énergie en Immobilier 2.0 organisé par BOMA Québec. Ce prix témoigne des efforts d'ADM dans la gestion de l'énergie, de la décarbonation et de la réduction des gaz à effet de serre. Grâce à des initiatives comme la stratégie de délestage de la charge électrique, l'optimisation énergétique des équipements, la récupération de chaleur et l'utilisation de lampes DEL, l'organisation a en effet considérablement réduit la consommation d'énergie de ses installations entre 2023. S'est également vu décerner l'accréditation de Airports Council International en matière d'accessibilité. YUL Aéroport Montréal-Trudeau a ainsi obtenu le niveau 3, soit le plus haut niveau de distinction possible. Cette accréditation concrétise l'engagement d'ADM en matière d'accessibilité, en plus d'améliorer l'expérience de ses passagers en identifiant, en éliminant et en prévenant les obstacles d'accessibilité.

Pour en connaître davantage sur les actions d'ADM, visitez sa plateforme d'indicateurs en développement durable, consultez son Rapport de durabilité 2023 ainsi que son Plan de durabilité 1.0.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

