MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal est très fière de déployer aujourd'hui le programme Tournesol à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, reconnu mondialement afin d'aider les voyageurs ayant un handicap invisible et nécessitant un peu plus de patience, d'attention et d'aide durant leur parcours passager à l'aéroport.

Les cordons aux couleurs du programme sont disponibles au comptoir d'information YUL situé à la porte 4. Le port d'un cordon par les voyageurs est volontaire et permet au personnel de l'aéroport d'identifier les personnes ayant un handicap invisible et de leur apporter le meilleur soutien possible. Cette visibilité sera bidirectionnelle puisqu'un cordon complémentaire est également disponible pour identifier les employés qui sont plus spécifiquement préparés pour répondre aux besoins de cette clientèle.

« Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir lancer aujourd'hui à YUL le programme Tournesol. Toutes nos équipes sont soucieuses d'offrir des installations et des services adaptés à ceux se trouvant en situation de handicap. Nous croyons fermement que tous les individus, quelles que soient leurs capacités, doivent bénéficier d'un processus passager équitable et sans obstacle à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau. Cet engagement reflète notre détermination à créer un environnement inclusif et accessible pour tous les voyageurs », a déclaré Karl Brochu, vice-président, Exploitation et développement aérien chez ADM Aéroports de Montréal. « Avec notre activité Enfants en première, l'ajout de ce programme sera un complément de service que les voyageurs apprécieront. »

Lancé en 2016 à l'aéroport de Gatwick, en Angleterre, le programme Tournesol continue de gagner en popularité, alors que plus de 240 aéroports et 17 transporteurs aériens à travers le monde y participe.

Rappelons que certains handicaps ou conditions ne sont pas immédiatement évidents à cerner, ce qui représente un réel défi pour le voyageur ayant besoin de soutien. Le programme Tournesol, avec son logo bien distinctif, permet ainsi au voyageur de signaler discrètement au personnel aéroportuaire qu'il pourrait avoir besoin d'une aide supplémentaire ou davantage de temps dans le parcours passager.

Le déploiement de ce programme s'inscrit dans le Plan d'accessibilité 2023-2026 d'ADM, qui vient témoigner de l'engagement et des efforts qui sont et seront consacrés durant les prochaines années à l'amélioration de l'accessibilité dans nos installations.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Renseignements: Source : ADM Aéroports de Montréal , Affaires publiques 514-394-7304, [email protected]