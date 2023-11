MONTRÉAL, le 3 nov. 2023 /CNW/ - C'est avec grand plaisir que le président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal, monsieur Yves Beauchamp, annonce la nomination de monsieur Emmanuel Cron, à titre de vice-président Technologies et innovation.

Emmanuel Cron – ADM Aéroports de Montréal (Groupe CNW/Aéroports de Montréal)

Cumulant 30 ans d'expérience professionnelle, Emmanuel Cron a combiné diverses fonctions et responsabilités dans les domaines de l'ingénierie, des opérations et des technologies de l'information au sein des secteurs industriel et manufacturier. Il a mené l'essentiel de sa carrière chez Sidel, une multinationale basée notamment à Laval, où il agissait depuis 2020 à titre de vice-président Stratégie et développement des affaires pour les Amériques. Entre 2013 et 2019, il a occupé les fonctions de vice-président Systèmes d'information.

Au cours de sa carrière, il a contribué à la réalisation de transformations numériques significatives et dirigé de nombreux projets transversaux pour lesquels les technologies de l'information étaient le point central. Son expertise de pointe fait de lui la personne toute désignée pour accompagner ADM et ses équipes dans le déploiement d'outils permettant notamment d'accélérer l'automatisation du parcours des passagers, d'assurer la protection et la sécurité des infrastructures technologiques ainsi que des systèmes d'information des sites aéroportuaires.

M. Cron est diplômé en ingénierie de l'École Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires de Nancy.

Il est en poste depuis le 3 octobre 2023.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Renseignements: Source : Aéroports de Montréal, Affaires publiques, 514 394-7304, [email protected]