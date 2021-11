ADM Aéroports de Montréal et la SOFIAC lancent un vaste projet d'efficacité énergétique pour YUL et YMX

MONTRÉAL, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La SOFIAC est heureuse d'annoncer son partenariat avec ADM Aéroports de Montréal dans le développement d'un projet d'envergure d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de GES. La décarbonation, l'implantation de solutions énergétiques innovantes, et une réduction importante de la consommation et des coûts d'énergie seront au cœur de ce grand projet, qui couvrira l'ensemble des infrastructures aéroportuaires des sites de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

« Ce partenariat avec la SOFIAC permettra à ADM d'accélérer grandement sa course vers l'atteinte de la carboneutralité. Notre organisation a résolument entrepris un virage qui l'amène à réviser ses façons de faire pour être encore plus proactive dans la lutte aux changements climatiques. Bien que l'aérogare à YUL soit celle qui émet le moins de GES en comparaison avec celles des autres grands aéroports canadiens, nous croyons fermement que l'approche innovante de la SOFIAC nous permettra de réduire davantage ses émissions. L'avenir de l'industrie aérienne passe par des actions concrètes qui, comme celle-ci, permettront aux grands acteurs du milieu de réduire leur empreinte environnementale » a indiqué Philippe Rainville, président-directeur général, ADM Aéroports de Montréal.

« La SOFIAC est extrêmement fière de lancer son premier projet d'envergure avec ADM Aéroports de Montréal. Nous entamons avec confiance la phase d'approvisionnement de cette initiative d'investissement patiente et structurante, aux balises bien établies grâce à de précieux mois de collaboration. Ce projet qui sera exclusivement remboursé par une portion des économies d'énergie générées au cours des 15 prochaines années contribuera grandement à notre économie verte et locale » a indiqué Michel Méthot, directeur général, SOFIAC.

La construction de ce projet précurseur d'une longue série pour la SOFIAC s'étalera sur près de 2 ans et créera des retombées économiques locales de quelques dizaines de millions de dollars. Le mécanisme d'intermédiation de la SOFIAC élimine les barrières à la mise en œuvre de projets en efficacité énergétique structurants et réussit à rallier les besoins de sa clientèle aux forces vives du marché de l'efficacité énergétique : entrepreneurs, équipementiers et consultants d'une grande qualité. Ce premier projet de grande envergure démontre son engagement dans la transition énergétique et l'intérêt de l'approche innovante de la SOFIAC en termes de financement et d'intermédiation dans le marché.

La SOFIAC a été lancée en janvier 2021 à l'initiative d'Econoler et de Fondaction, avec l'appui du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN). Elle a atteint la clôture complète de son premier financement de 200 M$ en octobre dernier.

De son côté, ADM s'est engagée dans une démarche visant l'atteinte d'objectifs précis de durabilité, incluant notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique, la réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la consommation en eau et l'atteinte de l'objectif ultime zéro déchet.

Tous les détails sur les réalisations et stratégies de développement durable d'ADM sont disponibles au https://developpementdurable.admtl.com/.

À propos de la SOFIAC

Fondée en 2020, la SOFIAC aide les entreprises des secteurs commerciaux, industriels et multi résidentiels à accroître leur rentabilité et leur compétitivité par le développement, le financement et la mise en œuvre de projets écoénergétiques. Le modèle d'affaires innovant de la SOFIAC permet à ses clients de profiter immédiatement sans investissement initial d'une portion des économies réalisées par la diminution de la consommation d'énergie. Pour plus d'informations, consultez sofiac.ca.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Renseignements: Source : Michel Méthot, Directeur général de la SOFIAC, Cellulaire : 514 705-6017, Courriel : [email protected]; Contact médias : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques, 514 394-7304, [email protected]