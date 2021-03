MONTRÉAL, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - ADM Aéroports de Montréal («ADM») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu le consentement requis de ses détenteurs d'obligations (les «Détenteurs d'obligations») afin que ceux-ci renoncent temporairement à certains engagements (les «Modifications proposées») prévus à son acte de fiducie-cadre (l '«Acte de fiducie») régissant les séries d'obligations en circulation, y compris les obligations données en garantie (collectivement, les «Obligations») dans le cadre du processus de sollicitation de consentement annoncé plus tôt ce mois-ci (la « Sollicitation de consentement »).

Les Modifications proposées, qui étaient détaillées dans la circulaire de sollicitation de consentement (la «Circulaire») datée du 1er mars 2021 et distribuée aux Détenteurs d'obligations, libèreront temporairement ADM de ses engagements à respecter ou à satisfaire aux engagements concernant l'atteinte de ratios, l'endettement supplémentaire et les restrictions quant à la vente, à la location, etc. et ce, pour 2021 et 2022.

Tel que confirmé par l'agent de compilation de la Sollicitation de consentement, les Détenteurs d'obligations représentant 96,36 % du montant principal de toutes les Obligations en circulation ont remis des formulaires de procuration et de consentement valides en faveur de la résolution extraordinaire relative aux Modifications proposées (la «Résolution»). Par conséquent, la Résolution a été adoptée avec le consentement écrit des Détenteurs et l'assemblée prévue sous forme de téléconférence qui devait se tenir à 11h00 (heure de l'Est) le 19 mars 2021 a été annulée.

Comme indiqué en détail dans la Circulaire, les porteurs d'obligations qui ont remis (sans le révoquer) un formulaire de procuration et de consentement valide avant la date limite établie dans la Circulaire recevront les frais de vote à condition qu'ils satisfassent aux conditions requises.

Pendant la période de mise en vigueur des Modifications proposées, ADM divulguera dans les notes afférentes aux états financiers trimestriels transmis au fiduciaire des Détenteurs d'obligations le fait que le montant des liquidités disponibles à la fin dudit trimestre est inférieur à 75 millions de $ CA, le cas échéant.

La réussite de ce processus témoigne de la confiance du marché envers l'industrie et constitue une bonne nouvelle pour ADM, qui est confrontée depuis plus d'un an à une baisse importante des mouvements aériens en raison des restrictions de voyages imposées dans de nombreux pays en lien avec la pandémie de COVID-19. La libération temporaire du respect des engagements énumérées ci-dessus réduira la possibilité de déclencher un événement de défaut en vertu de l'Acte de fiducie, permettra à ADM d'obtenir des financements supplémentaires et lui offrira la flexibilité nécessaire afin de relever les défis créés par la pandémie de COVID-19.

ADM a retenu les services de Marchés des Capitaux CIBC et de Banque Nationale Marchés financiers à titre d'agents de sollicitation conjoints dans le cadre de la Sollicitation de consentement. Société de fiducie AST (Canada) a agi à titre d'agent de compilation et D.F. King Canada à titre d'agent d'information dans le cadre de la Sollicitation de consentement. Dentons Canada s.e.n.c.r.l. a agit à titre de conseiller juridique d'ADM. Les Détenteurs d'obligations qui ont des questions ou ont besoin d'aide peuvent communiquer avec D.F. King Canada par téléphone au 1-800-240-4118 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1-416-682-3825 (à frais virés à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou par courriel à [email protected].

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Renseignements: ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques, 514 394-7304 / [email protected]

Liens connexes

www.admtl.com