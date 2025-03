MONTRÉAL, le 7 mars 2025 /CNW/ - Alors qu'elle entame le plus grand programme d'investissements de son histoire, ADM Aéroports de Montréal accueille positivement les clarifications apportées au mécanisme d'investissement des aéroports canadiens et l'ouverture à l'extension du bail la reliant au gouvernement du Canada.

En effet, ADM est pleinement engagé et détient tous les outils nécessaires pour réaliser la première phase de son ambitieux Plan de vol 2028 pour YUL, visant à rendre l'aéroport plus accessible et mieux connecté. Or, cet Énoncé de politique permet d'envisager avec plus de clarté la planification de la prochaine grande phase de développement des infrastructures qui permettra à terme l'accueil de plus de 35 millions de passagers.

« Je salue l'intention exprimée par le gouvernement fédéral d'entamer des négociations sur la prolongation du bail liant ADM à celui-ci. Notre organisation est d'ailleurs prête à entamer ces discussions dès maintenant, alors qu'une telle prolongation faciliterait la réalisation de l'ensemble de nos projets d'expansion et de modernisation sur un horizon de 10 à 15 ans, en offrant une plus grande certitude à nos investisseurs. En parallèle, nous accueillons favorablement les clarifications apportées sur la flexibilité dans les sources de financement disponibles aux autorités aéroportuaires. ADM est ouverte à explorer des modèles de financement innovants avec des investisseurs institutionnels privés, tel que les fonds de pension canadiens, afin d'accélérer les investissements sur ses installations au bénéfice des usagers et de la collectivité. Les sites aéroportuaires de YUL et de YMX pourront ainsi apporter une contribution encore plus soutenue au développement socio-économique du Grand Montréal. » - Yves Beauchamp, président-directeur général, ADM Aéroports de Montréal.

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

