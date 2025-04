Adhésion du ministère de la Cybersécurité et du Numérique à l'organisation internationale de cybersécurité FIRST

QUÉBEC, le 25 avril 2025 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts continus pour renforcer la cybersécurité du Québec, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) est officiellement devenu membre du Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) le 17 avril dernier.

L'adhésion à cette importante organisation permet au gouvernement du Québec de disposer d'un accès à un réseau mondial de professionnels de la cybersécurité. Celui-ci est composé de près de 800 membres répartis dans plus de 125 pays auxquels s'ajoute l'équipe de réponse aux incidents de sécurité informatique du gouvernement du Québec (CERT-QC), portée par le Centre gouvernemental de cyberdéfense du MCN.

En se joignant au FIRST, le MCN saisit l'occasion de faire rayonner le Québec en contribuant activement à la sécurité numérique sur la scène internationale, ce qui témoigne du haut niveau de maturité atteint par le Ministère en matière de cybersécurité.

Citation :

« L'intégration du ministère de la Cybersécurité et du Numérique au sein du FIRST constitue une avancée significative et une occasion exceptionnelle pour le MCN et le Québec de se démarquer sur la scène internationale. La cybersécurité, en tant qu'enjeu important de notre époque, exige une vigilance constante et la possibilité de collaborer avec des équipes d'experts en la matière est un immense privilège. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants :

Cette adhésion a été possible grâce au parrainage du Computer Incident Response Center Luxembourg (CIRCL) et du Centre canadien de la Cybersécurité (CCC), tous deux membres du FIRST.





Le Québec est la première province canadienne à adhérer au FIRST.





Le FIRST est une organisation internationale qui regroupe des équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique ainsi que des équipes de sécurité informatique du monde entier.

