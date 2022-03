AddÉnergie salue la contribution exceptionnelle de Circuit électrique à l'électrification des transports au Québec

Déclaration de Louis Tremblay à l'occasion du dixième anniversaire du réseau de recharge d'Hydro-Québec

QUÉBEC, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - AddÉnergie Technologies, fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents pour véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et opérateur du réseau FLO, profite du dixième anniversaire du Circuit électrique d'Hydro-Québec pour saluer sa contribution exceptionnelle à l'électrification des transports au Québec.

« On a souvent dit que les étoiles étaient particulièrement bien alignées au Québec pour que la transition vers le véhicule électrique soit un succès, notamment en raison de la présence sur notre territoire d'électricité propre, renouvelable, abordable et abondante » a déclaré le président et chef de la direction d'AddÉnergie, Louis Tremblay. « Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des défis importants à surmonter pour que cette transition s'amorce avec succès. »

« L'infrastructure de recharge bâtie à travers le Québec par Circuit électrique durant les dix dernières années résulte d'une vision ambitieuse et inspirante du rôle que la recharge peut jouer dans l'adoption du VE. Ce faisant, cette infrastructure a permis de convaincre les Québécois, peu importe leur région d'origine ou de destination, que la mobilité électrique était chose possible et que la disponibilité de la recharge ne serait pas un obstacle à leurs déplacements. C'était un défi énorme considérant le vaste territoire et les grandes distances parcourues par les automobilistes Québécois. »

« Chez AddÉnergie, nous sommes particulièrement fiers d'avoir été associés au Circuit électrique dès ses premiers jours. Notre collaboration a permis de développer et de fabriquer au Québec des bornes de recharge qui ont pu directement contribuer au succès du Circuit électrique aux quatre coins de la province; des bornes qui aujourd'hui font également notre fierté ailleurs au Canada, ainsi que sur les rues de New York et de Los Angeles. »

« Aujourd'hui, le Québec est non seulement l'un des endroits en Amérique du Nord où le véhicule électrique est le plus répandu; il s'est bâti ici un savoir-faire en électrification que des entreprises comme la nôtre peuvent maintenant exporter sur les marchés extérieurs. Dans cet environnement, Circuit électrique a servi de catalyseur à la fois pour l'adoption du VE dans la population et pour l'émergence d'entreprises québécoises dans le secteur de l'électrification des transports » conclut Louis Tremblay.

AddÉnergie est un important opérateur de réseaux de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. De concert avec sa filiale FLO, AddÉnergie met à profit son intégration verticale pour offrir aux conducteurs de VE la meilleure expérience de recharge possible. Chaque mois, la compagnie permet plus d'un demi-million de sessions de recharge, grâce à plus de 60 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Les employés de la compagnie sont présents à divers endroits en Amérique du Nord, du siège social de l'entreprise à Québec, aux usines d'assemblage à Shawinigan, en passant par les bureaux de Montréal, Vancouver et Sacramento, sans oublier ceux qui travaillent à distance à partir des principaux marchés aux États-Unis et au Canada. Pour plus d'information, visitez addenergie.com.

