MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - Addenda Capital inc. (« Addenda Capital »), à titre de gestionnaire de fonds d'investissement des Fonds Addenda Capital, annonce un changement au niveau de risque du Addenda Fonds d'actions Diversifié Mondial dans le cadre de sa révision annuelle des niveaux de risque des Fonds Addenda Capital. Addenda Capital examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des professionnels du secteur financier, des investisseurs et de la clientèle.

Le nouveau niveau de risque n'entraîne aucun changement dans les objectifs ou stratégies de placement ni dans la gestion du Addenda Fonds d'actions Diversifié Mondial. Ce changement du niveau de risque se reflétera dans les aperçus du fonds du Addenda Fonds d'actions Diversifié Mondial qui seront déposés le 5 mai 2026 ou vers cette date.

Le changement apporté au niveau de risque repose sur la méthode normalisée de classification du risque prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») et sur l'examen annuel connexe que mène Addenda Capital pour établir le niveau de risque des fonds d'investissement offerts au public. Ce changement, décrit en détail ci-dessous, consiste en une hausse du niveau de risque calculé à l'égard du Addenda Fonds d'actions Diversifié Mondial.

Changement du niveau de risque du Addenda Fonds d'actions Diversifié Mondial

Dans le cadre de sa révision annuelle des niveaux de risque des Fonds Addenda Capital, Addenda Capital annonce un changement de niveau de risque attribué à un placement dans le Addenda Fonds d'actions Diversifié Mondial.

Ainsi, à compter du 4 mai 2026, ou vers cette date, le niveau de risque du Addenda Fonds d'actions Diversifié Mondial sera modifié conformément au tableau ci-dessous. Aucun changement n'est apporté aux objectifs et aux stratégies de placement de ce fonds. Le changement est conforme aux exigences règlementaires et à la méthode de classification du risque des ACVM.

Fonds Addenda Capital Niveau de risque antérieur Niveau de risque révisé Addenda Fonds d'actions Diversifié Mondial Faible à moyen Moyen

À propos d'Addenda Capital

Addenda Capital est une société canadienne de gestion de placements qui gère des actifs totalisant 42,5 G$* en revenu fixe, actions, prêts hypothécaires et mandats multi-actifs. Addenda offre des solutions d'investissement personnalisées aux besoins des clients institutionnels et de gestion privée.

Fondée sur trois piliers -- performance, personnalisation et communauté -- Addenda allie une recherche économique développée à l'interne, une pensée indépendante et une approche profondément humaine de l'investissement. La firme vise à générer des résultats durables et concrets, alignés sur les objectifs propres à chaque client, tout en renforçant les communautés où nous vivons, travaillons et investissons.

Addenda Capital est détenue par Co-operators et ses employés. Elle compte plus de 170 employés et sert ses clients à partir de ses bureaux de Montréal, Toronto, Guelph et Régina.

*Actifs totaux au 31 décembre 2025

Les Fonds Addenda Capital ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir.

SOURCE Addenda Capital Inc.

Contact médias - Addenda Capital : Janick Boudreau, Vice-présidente directrice, Développement des affaires et partenariat avec la clientèle, Téléphone : 514 287-7373, Sans frais : 1 866 855-7373, [email protected]