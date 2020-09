MONTREAL, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Addenda Capital (« Addenda »), une société privée de gestion de placements, est heureuse d'annoncer que Gregory Chrispin, CFA, IAS.A, s'est joint à son conseil d'administration (le « conseil d'administration »).

M. Chrispin est un professionnel de l'investissement qui compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, incluant l'assurance, la gestion d'actifs et les services bancaires. En tant que membre chevronné du conseil d'administration, il mettra à profit ses vastes connaissances et son expérience en matière de planification stratégique, de gouvernance, d'exploitation et de gestion de portefeuille.

Au cours de sa brillante carrière, M. Chrispin a occupé des postes de direction à responsabilité croissante au sein de grandes institutions financières, dont Desjardins Sécurité financière et Desjardins Gestion internationale d'actifs, ainsi que dans la filiale canadienne de State Street Global Advisors.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Chrispin au sein de notre conseil d'administration, a déclaré Roger Beauchemin, CFA, président et chef de la direction d'Addenda ainsi que membre du conseil d'administration. Sa connaissance du secteur coopératif et de tous les aspects du secteur des services financiers, en particulier de la gestion de portefeuille, ainsi que son sens aigu des affaires feront de lui un excellent atout pour notre conseil d'administration. Nous nous réjouissons de l'apport de Gregory au succès futur d'Addenda. »

Addenda est une société privée de gestion de placements dont l'actif sous gestion totalise plus de 33 milliards de dollars. Reconnue comme un chef de file de l'investissement durable, Addenda gère des portefeuilles pour le compte de clients institutionnels, dont des caisses de retraite, des compagnies d'assurance, des fondations et des fonds de dotation, ainsi que pour le compte de particuliers fortunés et de gestion patrimoniale. Tous les processus de placement d'Addenda intègrent des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance afin d'offrir des portefeuilles de qualité supérieure. De plus, la société s'emploie dans une intendance proactive et fait la promotion de marchés financiers durables.

En plus de son siège social situé à Montréal (Québec) Canada, Addenda a des bureaux à Toronto, à Guelph et à Regina. Addenda est détenue en copropriété par Services financiers Co-operators, qui est une filiale du Groupe Co-operators limitée, une coopérative d'assurance canadienne, et par des employés d'Addenda. Addenda est membre bienfaiteur de l'Association pour l'investissement responsable (AIR), membre investisseur de l'initiative des Principes sur les obligations vertes, en plus d'être signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et de l'Engagement de Montréal sur le carbone.

